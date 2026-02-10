Espana agencias

La Policía acude a la sede de Sidenor de Basauri para recabar información sobre la venta de acero a Israel

Efectivos de la Policía Nacional han acudido este mediodía a la sede de Sidenor de Basauri (Vizcaya) para recabar información en relación a la investigación por la venta de acero a Israel.

Esta actuación se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, acordara en octubre investigar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).

El pasado 12 de noviembre, Jainaga y otros dos directivos de la empresa declararon como investigados ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

En su declaración, Jainaga aseguró haber acreditado ante la Audiencia Nacional que Sidenor no había cometido "irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel", ya que el acero fabricado por Sidenor y exportado a Israel no figuraba "entre los productos sometidos a un control especial por parte de la administración".

Este martes, efectivos de la Policía Nacional se han personado a primera hora de la tarde en la sede de la compañía en Basauri y, según han apuntado fuentes de la empresa a Europa Press, no se trata de un registro, sino que los agentes han acudido a la planta y han pedido diversa información.

Sidenor ha precisado que ha colaborado con las autoridades que se han personado en las instalaciones de la empresa, a fin de trasladarles "con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen".

Este actuación ha sido ordenada por la Audiencia Nacional, según han señalado fuentes de la Delegación de Gobierno, que han indicado que el tema está bajo secreto de sumario. Por su parte, fuentes cercanas a la investigación han precisado, por otro lado, que la Fiscalía se ha opuesto a estas diligencias.

