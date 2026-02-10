Espana agencias

Ignacio Garriga avanza un "no rotundo" a Guardiola si no permite a Vox implementar sus políticas en Extremadura

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha avanzado este martes el "no rotundo" de la formación a la investidura de la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, si no permite a Vox implementar sus políticas con garantías.

"El PP sigue repitiendo esa mentira de que Vox quiere imponer el 100% de su programa. En absoluto, nosotros somos responsables, pero exigimos la proporcionalidad que nos han dado las urnas", ha asegurado en declaraciones a periodistas en el Parlament de Cataluña.

Garriga también ha afirmado que ya se han emplazado con el PP de Aragón para iniciar las conversaciones tras las elecciones del pasado domingo "con la voluntad y la responsabilidad que los aragoneses" han expresado en las urnas, en referencia al aumento de votos y de diputados.

