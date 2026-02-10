Albares reitera a su homólogo estonio el "pleno compromiso" de España con la defensa del flanco oriental

La industria de defensa española figura como el octavo mayor suministrador de material militar para las Fuerzas Armadas de Estonia, consolidando una presencia significativa que responde al aumento en la demanda de equipos y cooperación tecnológica en el contexto de seguridad actual en Europa oriental. Este dato aparece en el centro de la agenda compartida entre los gobiernos de España y Estonia, según consignó el Ministerio de Asuntos Exteriores, tal como publicó Exteriores en un comunicado.

Durante el encuentro celebrado en Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reafirmó ante su homólogo estonio, Margus Tsahkna, el respaldo absoluto de España a la seguridad del flanco oriental de la OTAN, especialmente en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Albares trasladó a Tsahkna que "España está plenamente comprometida con la seguridad y la defensa de Estonia y del flanco oriental", citó Exteriores. España mantiene presencia militar constante en la región desde el año 2015, una señal de la cooperación persistente y del alineamiento entre ambos países dentro de los objetivos de la alianza atlántica, según el comunicado.

En materia de defensa, ambos titulares ministeriales analizaron la evolución de la colaboración bilateral en el sector industrial, haciendo hincapié en el recorrido y la experiencia acumulada por la industria de defensa española en el mercado estonio. Esta relación, caracterizada por una cooperación excelente, se enmarca en un contexto más amplio de aumento de necesidades en sistemas de defensa y modernización de capacidades a raíz del conflicto en Ucrania, subrayó Exteriores.

Respecto a las relaciones económicas, la reunión sirvió para destacar la implicación de empresas españolas con amplia trayectoria internacional en iniciativas de infraestructuras de relevancia para Estonia, la región báltica y el espacio de la Unión Europea. Entre estos proyectos sobresale Rail Baltica, que constituye una pieza clave para mejorar las interconexiones y la integración del corredor ferroviario paneuropeo, como puntualizó el Ministerio de Asuntos Exteriores en su informe.

En el ámbito educativo, los dos ministros abordaron la expansión del español dentro del sistema educativo de Estonia. Exteriores destacó el compromiso de España de apoyar la creación de nuevas secciones bilingües en escuelas estonias, tomando como ejemplo el instituto Gymnasium Mustamäe en Tallin. Esta escuela tiene previsto inaugurar su sección bilingüe para el curso 2026-2027, acción que responde a una política de fomento lingüístico e intercambio cultural promovida por las autoridades españolas en cooperación con el Gobierno estonio.

Albares y Tsahkna también mantuvieron discusiones sobre los desafíos que enfrenta la Unión Europea y el fortalecimiento del vínculo transatlántico, un asunto recurrente en la agenda internacional ante la coyuntura regional y las tensiones geopolíticas. En la parte final de su encuentro, ambos funcionarios repasaron las situaciones de Ucrania y Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores resaltó que España sostiene una apuesta clara por impulsar todos los esfuerzos diplomáticos encaminados a la paz, tanto en el conflicto ucraniano, donde la presión militar y las consecuencias humanitarias mantienen la preocupación de los gobiernos europeos, como en el caso de Gaza, escenario donde la diplomacia se perfila como vía de salida a la crisis.

El medio Exteriores subrayó que la sintonía en estos temas es interpretada como una muestra del fortalecimiento de los lazos bilaterales en un momento en el que la estabilidad regional figura entre las principales prioridades para la UE y la OTAN. La cooperación defendida por ambos ministros en materia de seguridad, industria militar, inversiones en infraestructuras y relaciones culturales subraya la orientación estratégica que España y Estonia otorgan a su relación en la actual coyuntura internacional.