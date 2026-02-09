Espana agencias

Sánchez felicita al nuevo presidente de Portugal: "La socialdemocracia avanza con tu victoria"

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes al nuevo presidente de Portugal, el socialista António José Seguro, quien se impuso con el 66,8 por ciento de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el domingo.

"La socialdemocracia avanza con tu victoria", ha defendido Sánchez en un mensaje en 'X', en el que también ha apuntado que trabajarán juntos "por un mejor futuro para los ciudadanos portugueses y españoles".

El candidato respaldado por la izquierda ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal con un 66,82% de los votos, frente al 33,18% obtenido por el André Ventura, candidato y líder del partido de extrema derecha Chega, una vez completado el 99,2% del escrutinio.

Seguro ha sido ya felicitado por la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, quien ha puesto en valor la "notable resistencia democrática" del país. "Los ciudadanos portugueses han hecho oír su voz a pesar de la devastación causada por las tempestades y han demostrado una notable resistencia democrática. La voz de Portugal en defensa de nuestros valores europeos comunes permanece fuerte", ha publicado Von der Leyen.

En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo y también socialista portugués, António Costa, ha felicitado a Seguro y le ha deseado "mucho éxito en el ejercicio de su mandato". También ha destacado que este resultado "reafirma a Portugal como pilar del humanismo europeo".

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha abogado por "trabajar juntos para reforzar los lazos entre Portugal y Francia". "¡Al servicio de los franceses y de los portugueses y de una Europa que decide por sí misma, más competitiva, más soberana, más fuerte!", ha proclamado.

