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Sin detenidos tras los incidentes previos al partido entre el Almería y el Málaga

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Almería, 20 jun (EFE).- Los incidentes registrados en los aledaños del Estadio de los Juegos Mediterráneos en los prolegómenos del encuentro entre la UD Almería y el Málaga CF se han saldado sin detenciones.

Un portavoz de la Comisaría de Almería ha trasladado oficialmente que no se han producido arrestos, ni existen reportes de heridos, negando asimismo que se hayan efectuado cargas policiales.

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Sin embargo, esta versión de las autoridades contrasta con los vídeos difundidos del momento y con los testimonios de testigos presenciales en la zona.

Las imágenes muestran a agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) corriendo hacia la multitud de seguidores visitantes con las defensas desenfundadas, desencadenando carreras y golpes para dispersar a los presentes tras confluir ambas aficiones.

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Lo que sí corroboran de forma unánime tanto las fuerzas de seguridad como fuentes de la UD Almería son los daños materiales sufridos por la expedición visitante.

Según ha precisado la Policía Nacional, el autobús del Málaga CF recibió el impacto de una botella que fracturó la mampara exterior de una de las lunas durante un enfrentamiento al coincidir las dos hinchadas en el exterior del estadio.

Este clima de hostilidad ha afectado a la logística del choque, cuyo inicio ha tenido que retrasarse a las 21:30 horas. Las autoridades han indicado que, por razones de seguridad, el trayecto del autocar se realizó de forma más lenta mientras el operativo policial le abría paso para evitar mayores incidentes.

Por su parte, fuentes de la UD Almería apuntaron en un primer momento que el retraso en el inicio del partido se debía a la propia demora del vehículo, asegurando que era una circunstancia independiente a los enfrentamientos del exterior.

Estos nuevos altercados empañan de nuevo el derbi andaluz a pesar de los recientes esfuerzos por blindar el recinto deportivo. Cabe recordar que, tras el caos organizativo y los incidentes del pasado 19 de abril, la UD Almería y la Policía Nacional habían acordado establecer protocolos de seguridad estrictos.

Entre las medidas adoptadas, se estipuló que la rotonda sur y la 'fan zone' pasaran a ser áreas exclusivas para la hinchada local, precisamente con el propósito de evitar que los aficionados visitantes y almerienses volvieran a mezclarse. EFE

mma/plv/arh

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