Un Alejandro Sanz emocionado agita en Madrid su bandera de las canciones para siempre

Paula Escalada Medrano

Madrid, 20 jun (EFE).- Emocionado y agradecido de poder dedicar su vida a la música, Alejandro Sanz se ha presentado este sábado en su ciudad, Madrid, para agitar en un abarrotado Estadio Metropolitano su bandera de las canciones que no envejecen.

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Seis días después de que el puertorriqueño Bad Bunny desmontara su 'casita' y pusiera fin a la comentada y viral residencia de diez días en este recinto -por la que han pasado más de medio millón de personas- Sanz ha vuelto a llenar el estadio del Atlético de Madrid para hacer un alegato de la música que no pasa de moda.

Un show de dos horas con una escenografía sencilla, sin invitados y una banda reducida, centrado en hacer paradas en la mayor parte de los 14 álbumes de estudio del cantante madrileño de 57 años.

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Con centenares de personas todavía entrando en el estadio o atascadas en el tráfico de los alrededores, el concierto arrancaba un par de minutos antes de las 21.00 horas con el tema 'Desde cuándo' y un Sanz proclamando su amor a Madrid, "la tierra de los gatos, la tierra de los tigres".

"¡Ruge! Te quiero, Madrid", ordenaba, ante las cerca de 50.000 personas que han llenado el Metropolitano, muchas de ellas batiendo abanicos para soportar los más de 30 grados que hacía a esa hora.

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Agitando una bandera de la Comunidad de Madrid ha tocado 'Por bandera', un tema antibelicista que escribió en 1994 pero cuya letra "hoy tiene sentido", ha afirmado, para luego viajar en el tiempo tres décadas adelante y cantar 'Bésame'.

Una canción que se encuentra en su último disco, '¿Y ahora qué?', que da título también a la gira que arrancó en febrero en Colombia y ha pasado por varios países de Latinoamérica, así como por varias ciudades de Estados Unidos.

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El show de hoy marca casi el ecuador de su gira por España, que arrancó el pasado 6 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y terminará el 24 julio en Fuengirola (Málaga), en el festival Marenostrum.

"Solo hay una persona más agradecida que yo esta noche, el yo de hace unos años, cuando soñaba con esto, gracias de todo corazón en nombre de ese niño", proclamaba el artista, antes de cantar 'A la primera persona' y 'Mi soledad y yo', una de las canciones más coreadas que sobrevive gira a gira pese a sus tres décadas.

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'El vino de tu boca', 'Quisiera ser', 'Hoy no me siento bien', 'Amiga mía', 'Mi marciana' o ' Deja que te bese' han formado también parte del repertorio de un show en el que ha hecho un alegato a la música y su poder de hacer "vivir el presente", algo que en tiempos de "bombardeos de cosas" ya casi no se hace.

Sanz ha coronado el concierto con tres de sus canciones más icónicas, que escribió hace más de tres décadas, cuando no había ni redes sociales, ni 'influencers', ni publicaciones virales.

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Con 'Y, ¿si fuera ella?', 'Lo ves', al piano, y 'Corazón partío' ha dicho adiós dejando un mensaje: "viva la vida, viva la música, quiéranse sin permiso y a gozar".

Sanz, el artista español con más premios Grammy (24 latinos y 4 estadounidenses) llevaba tres años sin actuar en Madrid y hace justo cuatro que inauguró, también en este estadio, su anterior tour, SANZenVivo.

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Y precisamente en octubre está previsto el estreno en esta ciudad de 'El alma al aire', un musical inspirado en algunos de sus temas más populares, esas canciones perennes que sobreviven a los años y las modas. EFE

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