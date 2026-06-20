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1-2. El Málaga vence y asciende a Primera ocho años después

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Almería, 20 jun (EFE).- El Málaga se hizo con la victoria a domicilio (1-2) ante el Almería y consiguió, ocho años después, el ascenso a Primera División.

Los goles de Chupe, que había tenido dos ocasiones de gol en la primera parte, y de Larrubia pusieron las cosas cuesta arriba para el Almería. Baptistao avivó la esperanza para los locales con un gol en el minuto 75, pero al Almería no le dio tiempo ni las ideas aparecieron para poder llevar el partido a la prórroga.

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La presencia de Nico Melamed en el once, en lugar de Arnau Puigmal, fue la única novedad de Rubi respecto al partido de ida. El Málaga salió con personalidad al UD Almería Stadium y tuvo la primera gran ocasión en el 4.

Dani Lorenzo puso un balón al área tras una recuperación y Chupe, completamente solo, mandó el remate por encima del larguero. La réplica rojiblanca llegó en un saque de esquina al que no alcanzó Melamed. El inicio dejó mejores sensaciones en un conjunto malaguista que presionaba arriba y lograba incomodar la salida local.

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El Málaga volvió a acercarse con peligro en el minuto 10, cuando Chupe remató un centro desde la derecha que atrapó sin problemas Andrés Fernández. El Almería intentaba ganar metros y asumir el control del juego, pero las ocasiones más claras seguían cayendo del lado visitante.

En el minuto 13, Joaquín Muñoz probó suerte con un disparo que tocó en Bonini antes de acabar en manos del guardameta rojiblanco. La mejor llegada almeriense llegó en el minuto 20, con un remate de Miguel de la Fuente tras un centro de Chirino que detuvo Alfonso Herrero.

Con el paso de los minutos el encuentro se equilibró. El Málaga comenzó a manejar algo más el balón antes de la pausa de hidratación, mientras que el Almería se mostraba firme en defensa y buscaba profundidad por los costados.

Los de Rubi tenían dificultades para conectar con Arribas y Miguel de la Fuente, por lo que sus ataques morían lejos del área. En el minuto 38 apareció Stefan Dzodic para anticiparse a Carlos Dotor y evitar un remate peligroso. El descanso llegó sin goles tras una primera parte marcada por la igualdad y el respeto mutuo.

La segunda parte arrancó con un ritmo mucho más alto que el mostrado antes del descanso. El Málaga llegaba con peligro y el Almería respondía cada vez que encontraba espacios.

La lesión de Murillo obligó a Funes a modificar su planteamiento, dando entrada a Niño y retrasando la posición de Merino. En el 56, los rojiblancos dispusieron de una buena ocasión tras una acción combinativa que terminó con un disparo de Melamed que atrapó Herrero.

La respuesta visitante fue inmediata con una llegada de Joaquín que obligó a Andrés Fernández a intervenir para evitar el gol.

El conjunto malaguista fue creciendo hasta hacerse con el control. Empujó al Almería hacia su propio campo y dificultó la salida de balón de los de Rubi, que apenas lograban enlazar posesiones.

Melamed sostenía buena parte de la producción ofensiva rojiblanca y Baptistao entró para tratar de cambiar el panorama. Sin embargo, en el 64 llegó el golpe visitante. Una mala salida de balón de Bonini fue aprovechada por Joaquín para asistir a Chupe, que batió a Andrés Fernández y puso por delante al Málaga.

El gol obligó al Almería a asumir riesgos y la reacción no tardó en llegar, aunque también dejó espacios atrás. En el 70, Larrubia culminó una rápida acción visitante con un potente disparo que amplió la ventaja.

Rubi movió el banquillo y apostó por un juego más ofensivo con las entradas de Morcillo, Luna y Thalys. El premio llegó en el minuto 75, cuando Baptistao recortó distancias tras un centro de Luna prolongado por Embarba. Los rojiblancos se volcaron hasta el final, pero ni Arribas ni Bonini encontraron el empate, en un desenlace marcado además por os expulsiones, una por cada equipo.

- FICHA TÉCNICA

1 - UD Almería: Andrés Fernández; Chirino (Luna, m. 72), Ely, Bonini, Muñoz (Morcillo, m. 72); Lopy (Puigmal, m. 86), Dzodic; Embarba, Arribas, Melamed (Leo Bapitstao, m. 58), y Miguel (Thalys, m. 72).

2 - Málaga CF: Herrero; Puga, Murillo (Niño, m. 52), Montero, Rafita; Larrubia, Dotor, Merino, Joaquín (Ochoa, m. 78); Lorenzo (Rafa Rodríguez, m. 78) y Chupe (Darko, m. 86).

Goles: 0-1, m. 64: Chupe. 0-2, m. 70: Larrubia. 1-2, m. 75: Baptistao.

Árbitro: Muñiz Muñoz, aragonés. Amonestó a Lopy (m. 45) y Baptistao (m. 94), de la UD Almería, y a Dotor (m. 50) y Chupe (m. 64). Expulsó a Thalys (m. 94), de la UD Almería, por agredir a un rival y a Ochoa del Málaga por doble amonestación (m. 98).

Incidencias: Partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División, disputado en el UD Almería Stadium, con 17.825 espectadores. EFE

jmt/jl

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