Feijóo reúne este lunes a la Junta Directiva del PP para analizar resultados tras la victoria amarga de Azcón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes a las 12.00 horas una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- para analizar los resultados en las elecciones aragonesas de este domingo.

El PP ha cosechado una victoria amarga en Aragón porque ha ganado los comicios en la región pero ha sufrido un retroceso al perder dos escaños con respecto a mayo de 2023. Aunque los 'populares' asestan un golpe al PSOE de Pedro Sánchez, que pierde cinco diputados, no logran el objetivo que se habían marcado de reducir la dependencia de Vox, que duplica sus escaños y se sitúa en una posición de fuerza a la hora de negociar con el 'popular' Jorge Azcón.

En concreto, con el 98,77% escrutado, el PP ha obtenido más de 224.000 votos (34,26%) y 26 escaños, bajando 1,24 puntos y dejándose por el camino unos 13.000 votos con respecto a los comicios de mayo de 2023. Entonces, Azcón cosechó 28 diputados (35,50%), seguido del PSOE, con 23 diputados (29,55%) y de Vox, con 7 escaños y el 11,24% de los votos.

Con estos resultados y con Parlamento aragonés tan fragmentado, Azcón queda lejos de la mayoría absoluta (34 escaños) y no podrá gobernar en solitario sino que se verá obligado a fraguar un pacto estable con los de Santiago Abascal.

El PP decidió anticipar las elecciones en Aragón por el "bloqueo" de Vox a los presupuestos regionales, acariciando entonces la posibilidad de no depender de ese partido y llegar a un pacto con los partidos regionalistas, como Aragón Existe --que pierde 1 y se queda en dos escaños-- o el PAR, que desaparece del Parlamento autonómico.

Este lunes será día de análisis electoral en la Junta Directiva Nacional, un órgano en el que están presentes los 'barones' territoriales y al que acudirá también Jorge Azcón. De hecho, se prevé que el presidente de Aragón en funciones sea recibido con una fuerte ovación de sus compañeros de partido, como ocurrió en diciembre con la 'popular' María Guardiola.

FEIJÓO Y TELLADO PONEN EL FOCO EN LA "DERROTA" DEL PSOE

Tras conocer los resultados, el líder del Partido Popular ha asegurado que el PP "consolida su liderazgo y el Gobierno" de Aragón, mientras que el PSOE que dirige Pedro Sánchez sufre otra "derrota" electoral.

"El PSOE vuelve a sufrir una derrota e iguala su peor resultado. ¿Cuántas debacles más necesita Sánchez para entender que ya basta?, ha preguntado en un mensaje en la red social 'X', en el que ha dado las gracias a los aragoneses "por la alta participación" en los comicios y por dar al Partido Popular "una nueva victoria".

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha asegurado que Pedro Sánchez es el "gran derrotado" en las elecciones de Aragón, después de que su candidata, Pilar Alegría, haya logrado el peor registro histórico del PSOE. Su antecesor, Javier Lambán, también logró 18 escaños en 2015 pero pudo convertirse en presidente tras fraguar pactos estables.

Tellado ha recalcado que los 'populares' han ganado con "contundencia" y "claridad" en Aragón, sin hacer autocrítica tras el retroceso del PP aragonés. Tras subrayar que el PP "suma más que toda la izquierda junta" y el "cambio en España está hoy más cerca que ayer", ha admitido que habrá que "entenderse" con otras fuerzas políticas en las Cortes aragonesas pero ha añadido que el PP está "acostumbrado a ello", poniendo en valor la "capacidad de diálogo" de Jorge Azcón.

EL PRECEDENTE DE EXTREMADURA

Como ya ocurrió en los comicios del 21 de diciembre en Extremadura, el PP tendrá que sentarse a negociar con Vox pero en el caso extremeño su candidata, María Guardiola, logró mejorar sus resultados al conseguir un escaño más, hasta los 29, algo que no ocurre ahora con Azcón, que sufre un retroceso electoral.

El PP nacional planteó el ciclo electoral que se abrió el pasado 21 de diciembre en Extremadura --a Aragón seguirán las autonómicas en Castilla y León el próximo 15 de marzo y las andaluzas antes del verano-- como un camino progresivo de desgaste a Pedro Sánchez con la vista puesta en las próximas generales.

Aunque en Aragón el PP asesta un nuevo golpe al jefe del Ejecutivo con el revés de los socialistas, que se dejan cinco escaños, los 'populares' no logran liberarse del partido de Santiago Abascal, que sale reforzado y con más fuerza para imponer sus condiciones en una negociación.

Nunca ha habido una mayoría absoluta en Aragón --situada en 34 escaños-- pero estos comicios evidencian que el bloque de la derecha está en ascenso. Si en 2023, PP y Vox sumaron el 47% de los votos, en las elecciones de este domingo ambas fuerzas alcanzan el 52% de los votos.