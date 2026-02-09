Espana agencias

A juicio este martes acusado de quedarse con más de 14.000 euros del dinero de un viaje de estudios

La Audiencia de Granada celebra este martes el juicio contra el responsable de una agencia de viajes acusado de quedarse con más de 14.000 euros que le dieron unos universitarios para un viaje de estudios con destino a Malta.

La Fiscalía le acusa de un delito continuado de apropiación indebida por el que pide que sea condenado a tres años de prisión, según consta en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan a antes del mes de mayo de 2019, cuando varios estudiantes del cuarto curso de la carrera de Fisioterapia de Almería contactaron con el acusado a través de Whatsapp para que les gestionara el viaje de fin de curso con destino a Malta, que debía llevarse a cabo entre el 27 de mayo y el 3 de junio de 2019.

Les comunicó, tras enviarles un folleto informativo, que debían rellenar unos contratos que les remitió por la misma aplicación y abonarle por el 'paquete platinum', que incluía alojamiento en 'todo incluido' y transporte de ida y vuelta, un total de 544 euros.

Así las cosas, un total de 26 estudiantes cumplieron con lo estipulado y, tras rellenar dichos contratos, le abonaron mediante transferencias a las cuentas que él les facilitó la cantidad de 544 euros 21 de ellos y 659 euros cinco de ellos. En total, percibió 14.719 euros.

Si bien el acusado se había comprometido con los estudiantes en tener los vuelos y los hoteles contratados y las reservas hechas, a solo una semana no tenían noticias de él y tan solo contaban con documentos en PDF que les había enviado por Whatsapp de reserva de vuelos de ida.

Los jóvenes contactaron con los hoteles en los que supuestamente iban a alojarse y comprobaron que el acusado no había hecho ninguna gestión de reserva. Tampoco respondió a las llamadas de los estudiantes ni pudo localizársele en el local de la agencia dado que se encontraba cerrado permanentemente.

Está previsto que los hechos sean juzgados este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

