Espana agencias

López (PSOE) pide una "participación masiva" en Aragón para impedir "gobiernos que privatizan servicios públicos"

Óscar López, ministro y dirigente socialista, insta a los ciudadanos de Aragón a acudir masivamente a las urnas en la jornada electoral, advirtiendo que está en juego la defensa de los servicios esenciales ante posibles recortes

Guardar

Durante la mañana de la jornada electoral en Aragón, las cifras iniciales de participación alcanzaron el 10,81%, según el primer avance presentado por la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. La elección de los 67 escaños de las cortes autonómicas se lleva a cabo en un contexto marcado por el llamado del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a la ciudadanía para que acuda masivamente a las urnas. Tal como publicó el medio, López, quien también lidera el PSOE en Madrid, señaló la importancia de la participación para evitar, en sus palabras, la instauración de "gobiernos que privatizan los servicios públicos".

Óscar López hizo estas declaraciones en el marco de una manifestación en la capital aragonesa a favor de la sanidad pública. Frente a los medios, López subrayó que el futuro de los servicios públicos en Aragón depende del resultado electoral y, particularmente, de una implicación ciudadana elevada en las urnas. "Lo que espero es que haya una participación masiva y que podamos seguir avanzando, y que no acabemos con gobiernos que acaban haciendo estas cosas, privatizar los servicios públicos", transmitió el ministro, según consignó el medio.

El titular de Transformación Digital y responsable socialista se refirió directamente al riesgo de que determinadas formaciones políticas propicien cambios en la gestión de servicios esenciales, enfatizando la centralidad de la sanidad pública en este debate. Su intervención coincidió con la movilización ciudadana para defender el carácter público de la sanidad, un tema que ha sido objeto de debate tanto a nivel autonómico como nacional.

La votación de este domingo en Aragón decide la composición de las cortes autonómicas y, por tanto, la dirección política de la comunidad durante la próxima legislatura. Según detalló la fuente, la preocupación expresada por López se enmarca en el temor a que un cambio de gobierno implique la imposición de políticas de privatización en áreas como la sanidad, la educación y otros servicios esenciales para la ciudadanía.

El primer balance de participación se ofreció horas después de la apertura de los colegios electorales y, según reportó el medio, las instituciones aragonesas siguen pendientes de la evolución de este indicador decisivo. Tanto el Gobierno regional como los partidos políticos observan atentamente la movilización de los votantes, considerando el peso que puede tener en el desenlace de las elecciones y en el diseño de las futuras políticas públicas.

Diversos actores políticos han expresado en los últimos días su posición sobre el modelo de gestión de los servicios públicos. Desde el PSOE y otros partidos progresistas se ha insistido en la necesidad de preservar estos servicios bajo control y financiación pública, mientras que formaciones conservadoras defienden la introducción de medidas que permitan la participación del sector privado en su provisión.

Estas elecciones autonómicas en Aragón tienen lugar en un momento de polarización política en torno al papel del sector público en la provisión de servicios básicos, con los partidos delineando propuestas contrapuestas sobre el modelo de estado del bienestar. Según publicó el medio, la manifestación por la sanidad pública donde participó López reunió a representantes sociales, profesionales sanitarios y ciudadanos preocupados por el futuro de la atención pública.

En este contexto, la convocatoria del ministro Óscar López a reforzar la participación electoral se interpretó como una apelación a la defensa activa de los servicios públicos por parte de los votantes. El dirigente socialista vinculó la maximización del voto a la capacidad de frenar las estrategias de privatización que, aseguró, amenazan la garantía universal y la equidad en el acceso a derechos fundamentales.

El proceso electoral continuará desarrollándose durante toda la jornada, y las autoridades divulgarán nuevos datos de participación a medida que avance la votación. La atención se centra tanto en las cifras de asistencia como en el resultado final, que tendrá consecuencias para la gestión política y el modelo de provisión de servicios esenciales en Aragón.

