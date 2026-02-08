Feijóo llega a la sede nacional del PP para seguir el recuento electoral con miembros de la cúpula del partido

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado alrededor de las 20.30 horas a la sede nacional del PP en Madrid para seguir el recuento electoral de las elecciones aragonesas con miembros de la cúpula del partido, según han informado fuentes 'populares'.

En 'Génova' ponen el foco en que habrá un crecimiento del bloque de centroderecha que suman PP y Vox y aseguran que no les preocupa la subida del partido de Santiago Abascal en Aragón porque hay subida del conjunto de la derecha.

El PP asume que el voto de cabreo va a Vox y admiten que es difícil vender gestión cuando los ciudadanos lo que quieren es un "ajuste de cuentas" contra el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE. "Le van a meter a Pilar Alegría la patada que le quieren meter a Pedro Sánchez", resumen fuentes del equipo de Feijóo.

FEIJÓO SE HA VOLCADO LA ÚLTIMA SEMANA DE CAMPAÑA

Feijóo se ha volcado intensamente en la recta final de campaña en Aragón, región en la que se instaló de martes --tras comparecer el lunes en la comisión de investigación de la dana del Congreso-- a viernes, día en el que participó en el mitin fina junto a Jorge Azcón en Zaragoza.

Su primer acto de campaña, a la que se incorporó con retraso por los días de luto tras el accidente ferroviario de Adamuz, tuvo lugar el 28 de enero en Figueruelas (Zaragoza). Cuatro días después, el 1 de febrero, se desplazó a Calatayud (Zaragoza) para participar en una comida mitin con Azcón.

Esta semana se instaló en Aragón de martes a viernes, recorriendo las tres provincias. Así, el martes dedicó el día a Teruel, donde visitó las instalaciones del aeropuerto y finalizó el día participando en un acto electoral por la tarde. El miércoles, Feijóo se trasladó a Binéfar (Huesca) donde visitó una empresa cárnica y después intervino en un mitin con Azcón.

MITIN DE CIERRE CON VITO QUILES PARA ATRAER A JÓVENES

El jueves estuvo por la zona del Bajo Aragón visitando Andorra y otras localidades de la zona. La campaña la cerró el viernes con un mitin de cierre en la Sala Multiusos de la capital aragonesa, donde el PP logró aforo completo con 1.850 personas, según fuentes del partido.

Después de ese mitin de cierre, NNGG de Aragón incorporó en la misma sala al activista Vito Quiles en un acto bajo el título 'DEK-ÑAS. Jóvenes Imparables", en un intento del PP de atraer el voto joven en estas elecciones ante el crecimiento de Vox.

Así, el PP ha dedicado la última semana de campaña a apuntalar la idea de que lo que se decide en las urnas no es quién va ganar sino "cómo va a gobernar" Azcón. Por eso, ha realizado continuas apelaciones al voto útil que representa el Partido Popular.

"EL ENFADO NO GOBIERNA, GOBIERNAN LAS MAYORÍAS"

Feijóo y Azcón han asegurado en los últimos días de campaña que PSOE y Vox merecen un voto "castigo" por "bloquear" el presupuesto de la región. Sus principales avisos han sido contra la formación de Abascal. "El enfado no gobierna, gobiernan las mayorías", ha reiterado el líder del PP en sus últimos mitines, llamando a unir el voto de centroderecha en el PP.

Azcón decidió adelantar las elecciones ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos --en una jugada similar a la de la extremeña María Guardiola-- y las encuestas coinciden en que el PP será la fuerza ganadora, pero sin llegar a la mayoría absoluta de 34 escaños.

Si se cumple ese escenario que vaticinan los sondeos, Azcón no podrá gobernar en solitario y se verá obligado a fraguar pactos estables en medio de un Parlamento autonómico fragmentado con el objetivo de poder ser investido de nuevo presidente de Aragón.

En los comicios de mayo de 2023, el PP consiguió 28 escaños (35,5%) frente a los 23 del PSOE (29,55%). A más distancia se situaron Vox, que obtuvo 7 diputados (11,2%); Chunta, con 3 escaños (5,10%) o Aragón Existe, que también logró 3 actas (4,95%). Izquierda Unida, Podemos y Partido Aragonés tuvieron cada uno de ellos un escaño.

Aunque el PP puede mejorar posiciones y escalar hasta los 30 escaños, la subida de Vox --que puede ser de hasta cinco escaños más de acuerdo con algunos datos demoscópicos-- le colocaría en una posición de fuerza a la hora de negociar con Azcón, en línea con lo que ya está sucediendo en Extremadura tras los comicios del pasado 21 de diciembre.