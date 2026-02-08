Espana agencias

El tren de borrascas deja ya en Andalucía 10.613 emergencias y más de 11.000 desalojados

Sevilla, 8 feb (EFE).- La cifra de emergencias atendidas en relación con el río atmosférico que afecta a la comunidad autónoma andaluza se eleva ya a 10.613 incidencias, mientras que la cifra de personas desalojadas sigue superando las 11.000, según el primer balance de este domingo.

Cádiz concentra la mayoría de las incidencias con un total de 2.215, seguida de Sevilla con 1.893. Por detrás, se sitúan Jaén (1.818), Granada (1.441), Málaga (1.066), Córdoba (1.009), Almería (690) y Huelva (481), según el balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Esta pasada madrugada se han contabilizado una veintena de incidentes (24), que se suman a los 958 coordinados ayer desde las salas del 112, principalmente por desprendimientos y deslizamientos de tierra, inundaciones e incidencias en la red de carreteras.

Rescatados en un camping de Huelva

Entre las incidencias más destacadas de anoche está el aviso por la inundación de un camping en Isla Cristina (Huelva) que, tras haberse roto un muro de contención, dejó atrapadas a varias personas en sus caravanas.

En total, se rescató a 13 personas afectadas por la subida del barranco La Chirina cuyos bungalós o autocaravanas se vieron rodeados de agua, y que fueron realojadas en otros bungalós de la zona alta del complejo, que no se vio afectada. Ninguna de estas personas requirió asistencia sanitaria.

También se llevó a cabo la asistencia sanitaria a una joven de 18 años con síntomas de ahogamiento que tuvo que ser asistida y atendida también por crisis de ansiedad tras ser rescatada cuando era arrastrada por el desbordamiento de un arroyo en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Por su parte, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) rescataron con una lancha a una persona y dos perros en Llano del Arroz, en El Palmar de Troya (Sevilla), uno de los puntos más afectados en la provincia por este tren de borrascas.

La cifra de personas evacuadas en Ubrique alcanzó anoche las 350, según la información ofrecida al municipio por el servicio de emergencias. A esta hora, la nómina de desplazados en la región sigue superando los 11.000.

En Granada, el deslizamiento de una ladera sobre un corral y vivienda adyacente provocó el derrumbe parcial de la casa en la calle Granada de Ianalloz. Los moradores, dos adultos, fueron evacuados.

En Pinos Genil, hubo un desprendimiento de piedras sobre dos viviendas en la calla Abajo de Pinos, por lo que fueron desalojadas dos personas.

Además, esta noche se ha recomendado a 11 personas en la zona de Llanos del Arenal, en La Garza (Linares), provincia de Jaén, que desalojaran sus viviendas por zona inundable. Todas han dejado sus domicilios.

Terremotos y carreteras cortadas

Durante la pasada noche y madrugada han seguido produciéndose terremotos con epicentro en la provincia y zonas próximas de Cádiz. A destacar un terremoto con epicentro en Cortes de la Frontera (Málaga), a las 02:43h, magnitud 3,7, superficial e Intensidad III, sentido en la zona.

Por otro lado, la Dirección General de Tráfico (DGT) informa que, hasta las 08:00 horas, hay en Andalucía un total de 216 carreteras afectadas por el evento meteorológico: inundación (119 vías), desprendimientos (53) y daños en el firme (31).

Cádiz es la provincia con una mayor afectación con hasta 53 vías cerradas a la circulación, seguida de Córdoba con 30, Jaén y Sevilla, ambas con 22 cada una, Málaga con 14, Granada con siete y Huelva con dos. En Almería no hay ninguna afectación en la red viaria.

Hoy la Agencia Estatal de Meteorología no tiene activado avisos por lluvia en la comunidad, solo por viento: naranja -en comarcas de las provincias de Granada (Guadix y Baza) y Almería (Valle del Almanzora y Los Vélez, y Nacimiento y Campo de Tabernas), donde soplarán vientos de componente oeste y rachas de hasta 90 km/hora hasta el mediodía.

Por viento, asimismo, permanecen en aviso amarillo las comarcas granadinas de Costa, Nevada y Alpujarras, junto con el Poniente y Almería capital durante toda la jornada; y por fenómenos costeros en todo el litoral de Cádiz, Granada y Almería. EFE

lra/cas/bal

 (Texto) (Foto) (Vídeo)

