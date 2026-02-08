Espana agencias

El Gobierno Vasco no teme un "efecto llamada" en la regulación extraordinaria de migrantes "porque ya se ha producido"

El director de Acogida y Atención de las Personas Migrantes del Gobierno Vasco, Ignacio Fariña, ha afirmado no temer un "efecto llamada" tras el anuncio del Gobierno central de tramitar un Real Decreto que supondrá una regularización extraordinaria para 500.000 personas extranjeras que ya se encuentran en España, porque el "efecto llamada ya se ha producido".

"Ese posible efecto de llamada se produce por el empleo, el dinamismo económico, la protección social, un montón de circunstancias que vivimos aquí en Euskadi y que nos hemos dotado de esas características. Creo que el efecto llamada no lo produce esta situación excepcional, sino todo el trabajo que se ha hecho en muchos años", ha explicado.

En declaraciones a Radio Euskadi, Fariña ha estimado en unas 20.000 personas en el País Vasco las beneficiadas por esta medida pero, al margen del número de personas, "que van a ser muchas", ha mostrado su preocupación por el hecho de que haya un tránsito "eficaz" hacia los permisos de residencia y trabajo que van a poder conseguir.

El ejecutivo vasco ha editado una guía con los pasos a seguir para acogerse a esta regularización. "Estamos muy pendientes de las informaciones que vayan surgiendo. La gente está muy inquieta porque ven con esperanza este proceso para regularizar su situación o, en el caso de personas que ya están regularizadas, poder optar a un itinerario de regularización mucho más claro del que tenían", ha indicado Fariña.

En este sentido, ha destacado que "es una oportunidad única porque es una regularización excepcional". "No está supeditado a una oferta de trabajo, no se va a producir muchas más veces y permite una regularización en un momento en el que hay redacción del reglamento que, por ejemplo, a muchas personas solicitantes de asilo se les cerraba la puerta para poder regularizar su situación con los nuevos arraigos", ha agregado.

Tras aclarar que estas personas regularizadas no van a poder votar, ha apuntado que este proceso "no es el final de nada, es el inicio de muchas cosas". "Esta regularización te da un permiso de residencia y trabajo durante un año en el cual las personas van a necesitar acceder al mundo del empleo para poder renovar ese permiso de residencia y trabajo después de un año", ha explicado.

En su opinión, lo que va a suponer es una "verdadera carrera por acceder a aquellas necesidades que se le van a exigir durante la renovación, al cabo de un año y, por ejemplo, el empleo va a ser una de ellas, claramente". "Lo que nos preocupa ahora es adecuar todos los sistemas para ponerlos en línea, respondiendo a esas necesidades de las empresas. Necesitan trabajadores que vengan a Euskadi, pues poner todo en línea para que eso pueda ser posible y factible", ha precisado.

A pesar de considerar que el anuncio de esta medida por parte del Gobierno central "no haya sido la más adecuada en absoluto, sin un debate, sin una corresponsabilidad, sin preparar también un poco todas las estructuras necesarias para poder materializar toda esta regularización", ha afirmado que esta "va a causar efectos positivos".

"Creo que va a dar oportunidad también de visualizar una realidad: que las personas cuando están en situación regular pueden hacer ese compromiso de derechos y deberes, de ser parte de la sociedad y de contribuir a esta sociedad", ha finalizado.

