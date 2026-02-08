Espana agencias

Belarra alerta que Vox crece y dice que Podemos quiere poner a la "izquierda en pie" pese a desaparecer en Aragón

Guardar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que las elecciones en Aragón han confirmado que "crece la ultraderecha" y se refuerza el "bloque PP-Vox", para prometer que su formación seguirá trabajando para poner "a la izquierda en pie" pese a que su partido ha desaparecido del parlamento de esta comunidad.

A través de un mensaje en la red social 'X', la líder del partido morado ha señalado que la tendencia de los comicios del 8F es la misma que se vio en las elecciones en Extremadura, con una derecha más fuerte que "vende" el país a "las grandes multinacionales".

"No vamos a dejar de trabajar hasta poner a la izquierda en pie, lo único que puede pararles", ha prometido Belarra para felicitar a la candidata en Aragón, Maria Goikoetxea, por su trabajo.

Los 'morados' han perdido el escaño que mantenían en esta comunidad y suman otra autonomía donde quedan como fuerza extraparlamentaria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Once comunidades en alerta por lluvia, nieve, viento y oleaje por la borrasca Marta

Infobae

La cantera del carnaval de Cádiz homenajea a Julio Rodríguez, el joven héroe de Adamuz

Infobae

Juan Fernández (PP) acusa a Paneque de "mentir" sobre Rodalies y ve politizadas las manifestaciones

Fernández exige la salida de la consellera tras cuestionar su manejo de la crisis ferroviaria, atribuye la falta de transparencia a la Generalitat y denuncia que ciertas movilizaciones han sido usadas como herramienta política por organizaciones independentistas

Juan Fernández (PP) acusa a

Alberto Gutiérrez: de crear Civitatis a convertirse en un turista espacial español

Infobae

Sánchez felicita a Azcón por su resultado y asegura que el PSOE "seguirá siendo la única alternativa progresista"

Sánchez felicita a Azcón por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avance de CHA no

El avance de CHA no compensa el retroceso del bloque de izquierdas: pierde peso en Aragón con IU estancada y la desaparición de Podemos

Azcón gana, pero pierde margen de maniobra: el PP se impone en Aragón con dos escaños menos y con un Vox reforzado que elevará el precio de la gobernabilidad

‘Se Acabó la Fiesta’ de Alvise triplica en votos a Podemos en Aragón, pero ninguno de los dos consigue entrar en las Cortes

Vox duplica sus escaños y gana fuerza para negociar la formación del gobierno frente a un Azcón debilitado: “También en Aragón se quiere el doble de Vox”

Pedro Sánchez pierde sus segundas elecciones en 50 días y toca fondo en Aragón, pero Alegría solo culpa al PP: “No estaban en la agenda”

ECONOMÍA

¿Cuánto dinero se va a

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados