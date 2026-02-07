Morant insta a Feijóo y a Llorca a pronunciarse sobre las VPP de Alicante y el modelo de financiación

Al dirigirse a los medios en la XXXI Muestra del embutido artesano y de calidad de Requena, Diana Morant, líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, puso el foco en el modelo de financiación propuesto por el Gobierno para la Comunitat Valenciana, valorado en 3.700 millones de euros, y cuestionó la postura del Partido Popular ante esta medida. Según informó el medio que difundió sus declaraciones, Morant pidió al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exponga con claridad su posición frente a este nuevo sistema, subrayando que los valencianos no deberían perder los recursos adicionales ofrecidos.

De acuerdo con la información publicada, la líder socialista orientó sus cuestionamientos principalmente hacia Feijóo y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, solicitando su pronunciamiento tanto sobre la controversia de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan, en Alicante, como sobre el sistema de financiación autonómica. La polémica en torno a la adjudicación de pisos públicos en Alicante surgió tras conocerse que varios cargos y familiares vinculados al Ayuntamiento y a la Generalitat se encontraban entre los beneficiarios de las VPP. Morant insistió en que el caso refleja “una adjudicación absolutamente oscura y presuntamente corrupta”, según señaló el medio.

El asunto ha derivado en dimisiones de figuras clave, entre ellas la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la exdirectora general, María Pérez-Hickman. También dejó su puesto el jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, quien negó cualquier vínculo jurídico, patrimonial o administrativo con la promoción, a pesar de que la madre de sus dos hijas figura entre las adjudicatarias, informó la fuente. Además, la Generalitat decidió suspender de empleo y sueldo a un funcionario cuya esposa, funcionaria también del Ayuntamiento de Alicante, se benefició en la adjudicación de un piso, además de detectar que no se habían declarado datos relevantes sobre la composición de la unidad de convivencia.

La controversia escaló cuando el alcalde de Alicante, Luis Barcala, reconoció durante un pleno que al menos dos familiares de la exresponsable de Urbanismo estaban involucrados en las adjudicaciones, y anticipó la adopción de acciones legales para revertir la adjudicación de las viviendas obtenidas de manera presuntamente ilegítima. Barcala anunció además la apertura de un expediente informativo a dos técnicos del departamento de Urbanismo, beneficiarios directos de los pisos ofrecidos por la cooperativa en cuestión, para investigar y, en caso necesario, depurar responsabilidades.

Morant manifestó que el Partido Socialista exige “la máxima responsabilidad”, la cual, en su interpretación, conlleva la dimisión del alcalde Barcala ante la situación. De acuerdo con la información obtenida por el medio, la ministra reclamó que Feijóo y Pérez Llorca no permanezcan en silencio sobre un asunto en el que, sostuvo, se encuentran implicados tanto la organización local del Partido Popular como la estructura autonómica del PPCV.

En relación con el modelo de financiación autonómica, Morant preguntó en voz alta qué postura adoptará Feijóo ahora que el Gobierno central ha presentado una propuesta específica que contempla 3.700 millones de euros anuales adicionales para la Comunitat Valenciana. Informó que, en ocasiones anteriores, el líder del PP habría mostrado su oposición a medidas similares en regiones como Madrid o Aragón, pero planteó dudas sobre la actitud que mantendrá en el caso valenciano. Preguntó directamente si Feijóo estaría dispuesto a oponerse a esos recursos “por sectarismo político”, tal como recogió la fuente.

La denuncia sobre la falta de financiación adecuada al territorio valenciano lleva, según Morant, al menos una década entre las reivindicaciones del PSPV. Explicó que, tras años de reclamaciones, ahora existe una oportunidad tangible mediante la propuesta realizada por el actual Ejecutivo, e insistió en que el Partido Popular “no tiene derecho a renunciar a ese dinero para los valencianos y las valencianas”, de acuerdo con sus declaraciones recogidas por el medio.

El cuestionamiento central de la portavoz socialista apuntó al silencio mantenido por el Partido Popular en ambos temas: la adjudicación de viviendas públicas y el futuro del modelo de financiación autonómica para la Comunitat Valenciana. Según lo reportado por la fuente, Morant instó a los máximos líderes del Partido Popular a ofrecer respuestas claras respecto al destino de los fondos planteados y las posibles alternativas, y sostuvo que el debate sobre estos asuntos debería estar en el centro de la agenda política regional y nacional.