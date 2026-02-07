Maíllo (IU) pide "prudencia" ante las borrascas en Andalucía y "combatir las tesis del negacionismo climático"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha lanzado este sábado en Logroño un mensaje de "prudencia" ante la situación creada por la sucesivas borrascas en Andalucía. Una situación frente a la que ha aprovechado para llamar "a combatir las tesis del negacionismo climático".

En declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de cerrar la asamblea de Izquierda Unida La Rioja, en la que se ha reelegido como coordinador a Diego Mendiola, el responsable federal de la coalición ha señalado que IU está "en un momento de revitalización como soporte y actor político".

Una formación, ha añadido, "en la que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y del bloque democrático ven una referencia de solidez, de certidumbre, de seguridad en momentos de tanto desasosiego, y digo esto porque ese desasosiego tiene muchas coordenadas".

Así, ha recordado que "vengo de Andalucía, con una situación de borrascas que se están sucediendo y que están provocando daños extraordinarios en numerosos pueblos y ciudades, muchas de ellas, por cierto, gobernadas por nuestra organización".

En este sentido, ha enviado "un mensaje de solidaridad, sobre todo porque, por desgracia, que ya hemos tenido una víctima mortal", al tiempo que ha reseñado que "lo que pedimos es prudencia, absoluta prudencia en estos momentos, que es lo más importante".

"Tiempo habrá para evaluar y, sobre todo, no perder la perspectiva de la crisis climática que vivimos, en la que pasamos de veranos con incendios absolutamente inéditos, que han arrasado miles de hectáreas en varias comunidades autónomas, a lluvias intensas como nunca la había habido antes", ha apuntado el dirigente federal de IU.

Por eso, ha considerado que "en esa reflexión de la crisis climática que vivimos, hay que abordar estrategias precisamente de actuación", y ha sumado que "desde esa convicción de, por supuesto, combatir las tesis del negacionismo, nos preocupa que haya sectores sociales que independientemente de la realidad crean más lo que les dicen que lo que sus ojos ven".

"Nosotros hacemos una interpelación aquí desde La Rioja a que la sociedad, los jóvenes principalmente que se están conformando, crean más en lo que ellos ven que en lo que le dicen que ocurre. Y esto es importante porque la batalla cultural que se da va a tener esas coordenadas", ha subrayado Maíllo.

En este contexto, se ha referido brevemente a que "mañana hay convocatoria de las elecciones en Aragón", para apuntar que "creo que Izquierda Unida ha dado, junto con Sumar, una medida de una izquierda sólida que se arremanga para seguir construyendo el bloque democrático, confiamos en los mejores de los resultados".