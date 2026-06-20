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Pervis Estupiñán se mete en el once de Ecuador y Curazao hace dos variantes

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Kansas City (Estados Unidos), 20 jun (EFE).- El lateral Pervis Estupiñán será titular este sábado en la selección de Ecuador, mientras que Curazao afrontará con dos variantes el duelo del Grupo E del Mundial 2026.

El futbolista del Milan se metió en el once titular al igual que el centrocampista Jordy Alcivar en reemplazo de Joel Ordóñez y Alan Minda.

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De acuerdo con esto, Sebastián Beccacece hará también un cambio táctico y apostará por tres defensores y cinco centrocampistas.

Los titulares serán Hernán Galindez; Alan Franco, William Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah Zamora, Moicés Caicedo, Jordy Alcivar, Pedro Vite, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

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De parte de Curazao, Riechedly Bazoer y Sontje Hanses dejarán el once incial y sus lugares serán ocupados por Brener y Gaari.

Los de Dick Advocaat jugarán con Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Serel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong y Jürgen Locadia. EFE

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