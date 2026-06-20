Austria se entrena al completo con Posch con una máscara protectora

Redacción Deportes, 20 jun (EFE).- La selección austríaca se entrenó con todos los jugadores disponibles al mismo ritmo en su última sesión en Santa Bárbara (California) antes de viajar a Dallas, donde mañana completará la preparación para el partido contra Argentina, que jugará el lunes en el estadio AT&T de Arlington.

Después de que en la sesión del viernes, Stefan Posch, David Alaba y Alessandro Schöpf entrenasen al margen del grupo, el técnico Ralf Rangnick podrá contar con todos.

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Alaba y Schöpf simplemente habían hecho trabajo individualizado para gestionar la carga de esfuerzos y hoy ya se reintegraron al grupo, mientras que Posch, que sufrió una fractura de mandíbula en la victoria por 3-1 contra Jordania, estaba a la espera de una máscara protectora que llegó a última hora de ayer a la concentración austríaca.

La delegación austríaca partió a Dallas este sábado y mañana tendrá su último entrenamiento, antes de enfrentarse el domingo a la campeona del mundo. EFE

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