Anatomía de un instante, gran triunfadora de la primera edición de los Anillos de Oro

Santa Cruz de Tenerife, 20 jun (EFE).- La serie "Anatomía de un instante" ha sido la gran triunfadora de la primera edición de los premios Anillos de Oro, que se han celebrado esta noche en Tenerife, y con los que se quiere reconocer a esta industria que generó el pasado año 800 horas de entretenimiento.

Elena Sánchez ha dado este dato en una gala que ha presentado junto a Santi Millán y al monologuista canario Abián Díaz, y que comenzó con la actuación de la Orquesta Filarmónica de Tenerife, que dirigida por Diego Navarro, interpretó la banda sonora de la mítica serie Anillos de Oro, escrita en los años ochenta por Ana Diosdado y que ella mismo interpretó junto a Imanol Arias.

PUBLICIDAD

Elena Sánchez se ha congratulado de que las series tengan su propio premio y ha recordado que, según un estudio, las series son la principal forma de ocio del 65 por ciento de los españoles.

En esta primera edición se han presentado más de 800 candidaturas y 300 series nacionales e internacionales, que se disputaban 23 galardones.

"Anatomía de un instante", basada en la novela de Javier Cercas, partía como favorita con 15 candidaturas y ha obtenido 13, entre ellos el de mejor serie de ficción dramática; el premio al mejor actor para Álvaro Morte y el premio al actor de reparto, Eduard Fernández.

PUBLICIDAD

Además obtuvo el premio al mejor guión adoptado; al mejor montaje;, mejor postproducción y recursos digitales; mejor dirección de arte; mejor dirección de producción; mejor casting; y mejor maquillaje y peluquería.

También consiguió el premio a la mejor fotografía; al mejor sonido y a la mejor producción ejecutiva.

"Yacarta" consiguió el premio a la actriz revelación para Carla Quílez mientras que "La vida breve" obtuvo el premio al mejor vestuario y "Poquita Fe", el premio a la mejor serie de ficción comedia.

PUBLICIDAD

También obtuvo dos galardones "Esta ambición desmedida" como mejor serie de no ficción y por la música que interpreta C.Tangana.

El premio a la mejor serie internacional se la llevó la tercera temporada de The walking Dead mientras Andalucía y Madrid se llevaron el premio Film Commission Office y "Los mil días de Allende" obtuvo el premio a la Mejor seria latinoamericana.

PUBLICIDAD

Carmen Machi, que competía con Nagore Aramburu (Querer) y Esperanza Pedreño por la segunda temporada de Poquita fe", consiguió el premio a la mejor actriz por Celeste y no acudió a recoger el premio por estar rondando la segunda temporada de esta serie en la que interpreta a una inspectora de hacienda.

Joan Álvarez Valencia, presidente del Círculo de Profesionales de las series, promotor de estos premios, ha resaltado la "época dorada" de las series españoles, que son, ha dicho, de una creatividad extraordinaria y "seducen a espectadores tanto españoles como internacionales"

PUBLICIDAD

"Las series no son solo entretenimiento sino cultura" ha dicho Álvarez, que ha nombrado a Aristóteles, a Serezade o Miguel de Cervantes como precursores de este estilo al tiempo que resaltaba el trabajo de profesionales "que abrieron camino" como Antonio Resines, premio de honor, o la recordada Ana Diosdado.

El propio Resines, en el momento de recoger su premio, ha ironizado porque de un tiempo a esta parte, le dan premios por su trayectoria profesional "cuando estoy en el ecuador de mi carrera y queda Resines para rato".

PUBLICIDAD

Se mostró agradecido por el premio porque se lo dan sus compañeros y ha considerado que estos galardones son "una idea asombrosa".

Entre premio y premio, la gala se desarrolló con actuaciones musicales como la de Belén Aguilera; la Bien querida; Ale Acosta y las Revoltosas y Kiki Morente además de la Orquesta Filarmónica de Tenerife, que interpretó las bandas sonoras de las principales series españolas de las últimas décadas. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)