España se lanza al walking football, una modalidad de fútbol para mayores

Madrid, 7 febrero (EFE).- El ‘walking football’, una modalidad del fútbol que se practica caminando y que está pensada sobre todo para personas mayores, está creciendo con fuerza en España, donde ya existen decenas de equipos federados, incluidos clubes de Primera División como el Athletic de Bilbao, el Betis o el Getafe.

El ‘fútbol andando’ nació en Inglaterra en 2011 como una variante del balompié clásico para personas mayores de 50 años, independientemente de su condición física, en el que se evita el contacto para reducir el riesgo de lesiones y colma las necesidades de los que siguen soñando con poder jugar al fútbol a pesar de los años.

La creciente afición por este deporte ya se ha materializado en competiciones regionales, como en Madrid, donde la primera liga de 'walking football' arrancó en diciembre de 2025 con la inscripción de siete clubes.

“Yo he jugado al fútbol mucho tiempo y he sido entrenador. Hay gente que también ha jugado al fútbol, pero muchos lo dejaron hace 20 años”, cuenta a EFE Francisco José Morales (67 años), jugador del ‘Walking Football Leganés’, tras disputar en casa un amistoso en la localidad madrileña contra el ‘Club Fútbol Walking Badalona’.

“Cuando ya tenemos 50 años no nos quieren en ningún lado. Y yo quiero competir y competir con gente de mi edad (...). Cuando era chiquitito tenía afición de ir a jugar a la pelota. Y ahora la tengo igual, idéntica o más,” asegura Enrique Esbrifont, de 73 años y fundador del ‘Club Fútbol Walking Badalona’ (Cataluña).

En Barcelona, varios equipos se han unido para disputar una liga no oficial, en la que no hay puntuación, pero sí muchas ganas de disfrutar del deporte: “Con jugar se nos quitan los dolores y las penas”, añade Esbrifont.

Las normas, un 'slow life' del fútbol de siempre

Aunque las reglas se están asentando todavía y cada federación las adopta con ligeras modificaciones, estas son las principales:

- La primera norma que distingue el walking football del balompié tradicional es que los jugadores no pueden correr, por lo que siempre deben tener un pie en el suelo.

- El campo de juego es similar al de Fútbol 7, los equipos pueden ser mixtos y cuentan con entre cinco y siete jugadores y cada partido se disputa en dos tiempos de 20 o 25 minutos.

- Durante el juego, la pelota no puede superar la altura de los hombros y tampoco puede jugarse de cabeza, si sucede se sanciona con una falta.

- Los jugadores no pueden entrar en el área ni el portero salir de ella y hay un número máximo permitido de tres o cuatro toques al balón para favorecer el juego en equipo y reducir la intensidad física.

- La mayoría de faltas son acumulables, siendo la penalización estándar un tiro libre indirecto para el equipo contrario.

- Otra particularidad es la tarjeta azul, que equivale a dos tarjetas amarillas y obliga al jugador a abandonar el campo, tres minutos con la primera y de forma definitiva si acumula una segunda tarjeta.

“Obviamente hay equipos más nuevos, otros más veteranos, y se nota esa diferencia, pero creo que se está entendiendo bien la norma (...). La figura del árbitro está siendo súper respetada, algo que se agradece en los tiempos que corren”, explica Luis Miguel Díaz, árbitro federado de walking football de 34 años.

Actualmente las ligas suelen organizarse a nivel regional y los amistosos entre clubes se cierran por grupos de WhatsApp, aunque se mantiene el intento por profesionalizar y los equipos buscan el apoyo logístico y económico de ayuntamientos y empresas locales para acceder a un campo de juego y costear gastos de material deportivo y viajes.

“Hubo que hacer muchísimas gestiones porque la liga de Madrid está federada (...). Y darnos de alta fue costoso en tiempo, tuvimos que hacer reconocimientos médicos, etc., pero al final lo conseguimos“, cuenta Ángel Sierra (66 años), delegado del Walking Football Leganés, que recuerda que, aunque el equipo actualmente cuenta solo con jugadores hombres, estarían encantados de poder tener compañeras mujeres.

A nivel internacional se disputa el 'European Walking Football Tournament', una competición que une a decenas de equipos de distintos países, entre ellos los de clubes históricos como el Newcastle, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Schalke 04 o Benfica.

Los jugadores coinciden en que, en cada partido de walking football, el llamado “tercer tiempo” es igual de importante que los minutos sobre el campo.

“Venimos a pasarlo bien, no venimos a ganar ni a jugar la Copa de Europa (..). Nos levantamos los miércoles, venimos a jugar y luego nos tomamos una cervecita con los compañeros y hacemos amistad”, concluye Esbrifont. EFE

