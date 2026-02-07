España se impone a los Países Bajos en la primera jornada del Europeo de Rugby

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- La selección española de rugby se impuso (33-51) a la de los Países Bajos en Amsterdam, en la primera jornada del Campeonato de Europa de Rugby.
Al descanso se llegó con un marcador de 12-34.
Por España se alinearon Bernardo Vázquez, Álvaro García, Pirlet, Foulds, Piñeiro, Boronat, Ariceta, Nieto: Bay, Vinuesa; Carmona, Mateu, Ezeala, Cian y Bell, mientras que el quince titular local fue el formado por Warmerdam, Kahembe, Egberts, Van Dijken, Huis, Salman, De Jong, Slob; Hadinegoro, Meijer; Dolman, Nota, Voets, Campbell y Verplackke. EFE
