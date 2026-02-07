Cornellà (CUP) ve en la situación de Rodalies "la punta del iceberg" y pide la dimisión de Paneque

El diputado de la CUP, Dani Cornellà, ha afirmado este sábado que la situación en Rodalies es "la punta del iceberg" en Catalunya y ha pedido la dimisión de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios antes de la manifestación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República (CdRep) 'Prou! Única via: independència!', donde ha llamado a la ciutadanía a manifestarse y ha lamentado que Cataluña "está cayendo a trozos".

"Todos tenemos muy claro que no solo Cataluña sufre un problema de movilidad, sino en general de decadencia y deterioro de los servicios públicos", ha dicho.