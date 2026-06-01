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México reforzará operativos contra piratería y transmisiones ilegales rumbo al Mundial

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Ciudad de México, 1 jun (EFE).- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reforzará su estrategia contra la piratería y las transmisiones ilegales de cara al Mundial de fútbol de 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, afirmó este lunes su nuevo director general, Vidal Llerenas.

Durante su presentación como titular del organismo, Llerenas sostuvo que el IMPI ya ha realizado operativos en Ciudad de México y Guadalajara, además de acciones enfocadas en combatir la transmisión ilegal de contenidos deportivos por internet.

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“Se han hecho operativos en la Ciudad de México, Guadalajara (…) Se está trabajando también en el tema del streaming para poder evitar que haya transmisiones ilegales”, señaló.

El funcionario explicó que el instituto trabaja con proveedores de servicios de internet para contener estas prácticas, además de continuar con acciones del Gobierno mexicano para proteger la propiedad industrial en un momento que consideró clave por la llegada del torneo.

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“Será fundamental mostrar el compromiso del Gobierno mexicano con la propiedad industrial en este momento tan importante”, añadió.

La estrategia se suma a acciones anunciadas previamente por el IMPI, como el reconocimiento de FIFA y del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA como marcas famosas en México, así como operativos contra mercancía apócrifa alusiva al torneo.

En mayo, el organismo informó del aseguramiento de más de 13.000 productos deportivos presuntamente falsificados a unos días del Mundial, mientras que en abril reportó el decomiso de 19.591 productos apócrifos en el Centro Histórico de Ciudad de México.

Además, en esta nueva etapa, la Secretaría de Economía anunció que el IMPI incorporará 500 profesionistas especializados en ciencia, tecnología, ingeniería, derecho y carreras afines, quienes fungirán como examinadores de patentes y marcas.

De acuerdo con el anuncio oficial, los perfiles reforzarán la revisión, tramitación y protección de invenciones y signos distintivos, con el objetivo de acelerar los registros, incentivar la protección de patentes mexicanas y vincular la propiedad industrial con la innovación, la inversión y el crecimiento económico.

Actualmente, el IMPI cuenta con 197 examinadores, de los cuales 113 son de fondo y 84 fueron incorporados en 2024.

El instituto reportó recientemente un récord histórico de 988 patentes concedidas a nacionales en 2025, además de 1.377 patentes otorgadas entre octubre de 2024 y marzo de 2026, como parte de una transformación institucional orientada a fortalecer el ecosistema de innovación en México. EFE

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EFE

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