Lista de ganadores de los 29 Premios Max de las Artes Escénicas 2026

Mérida, 1 jun (EFE).- La gala anual de los Premios Max de las Artes Escénicas se ha celebrado este lunes por primera vez en el Teatro Romano de Mérida, una ceremonia en la que el premio de Honor ha recaído en el productor Jesús Cimarro, gestor del Festival Internacional de Mérida y del Teatro de La Latina y Bellas Artes de Madrid.
Los otros dos trofeos de designación directa han sido el del Aplauso le Público para la bailaora Sara Baras por su espectáculo 'Vuela', un homenaje a Paco de Lucía, y el Max aficionado o de carácter social (modalidad aficionado en 2026) que este año ha recaído en la Asociación Teatral Ezezagunok Antzerki Elkartea de Irún (Gipuzkoa).
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El listado de ganadores de los Max 2026 es el siguiente:
Mejor espectáculo de teatro
'1936', de Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM), CheckIn Producciones y El Terrat El entusiasmo de Buxman Producciones (Teatro Kamikaze) y Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM)
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Mejor espectáculo de danza
'No', de La Venidera, Centro Danza Matadero - Madrid Destino, Cultura,Turismo y Negocio, Festival Grec y Fira Mediterrània de Manresa
Mejor espectáculo musical o lírico
'Hacia ecos de lo sagrado', de Nao d'amores
Mejor espectáculo de calle
'Gota', de Txema Muñoz
Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar
'La maestra', de Anita Maravillas & Portal 71
Mejor espectáculo revelación
'Zorra Dorada', de Elisa Forcano y Barbecho Productions
Mejor actriz
Mona Martínez por 'Los nuestros'
Mejor actor
Ton Vieira por 'La tercera fuga'
Mejor elenco de teatro
'La tercera fuga', de Teatre Nacional de Catalunya
Mejor intérprete femenina de danza
Irene Tena por 'No'
Mejor intérprete masculino de danza
Juan Berlanga por 'JUANCABALLO'
Mejor elenco de danza
'Faula' de Roser López Espinosa, Consorci Mercat de les Flors
Mejor dirección de escena
Lucía Carballal por 'Los nuestros'
Mejor autoría teatral
Victoria Szpunberg y Albert Pijuan por 'La tercera fuga''
Mejor autoría revelación
Iván López-Ortega por 'Taxidermia de una alondra'
Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica
Xavo Giménez por 'Yo soy 451'
Mejor composición musical para espectáculo escénico
Raquel Molano, Pablo Peña y Darío del Moral por 'Fuenteovejuna'
Mejor coreografía
Irene Tena y Albert Hernández por 'No'
Mejor diseño de producción privada
'El Aedo' Teatro por Poeta
Mejor diseño de espacio escénico y videoescena
Blanca Añón por 'Orlando'
Mejor diseño de vestuario
Agustín Petronio por 'Orlando'
Mejor diseño de iluminación
Pedro Yagüe por 'Blaubeeren'
Mejor intérprete femenina de danza
Irene Tena por 'No'
Mejor intérprete masculino de danza
Juan Berlanga por 'JUANCABALLO'
Mejor elenco de danza
'Faula', de Roser López Espinosa, Consorci Mercat de les Flors
Mejor elenco de teatro
'La tercera fuga', de Teatre Nacional de Catalunya.
it/fp
(foto) (vídeo)
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