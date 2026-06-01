Lista de ganadores de los 29 Premios Max de las Artes Escénicas 2026

Mérida, 1 jun (EFE).- La gala anual de los Premios Max de las Artes Escénicas se ha celebrado este lunes por primera vez en el Teatro Romano de Mérida, una ceremonia en la que el premio de Honor ha recaído en el productor Jesús Cimarro, gestor del Festival Internacional de Mérida y del Teatro de La Latina y Bellas Artes de Madrid.

Los otros dos trofeos de designación directa han sido el del Aplauso le Público para la bailaora Sara Baras por su espectáculo 'Vuela', un homenaje a Paco de Lucía, y el Max aficionado o de carácter social (modalidad aficionado en 2026) que este año ha recaído en la Asociación Teatral Ezezagunok Antzerki Elkartea de Irún (Gipuzkoa).

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El listado de ganadores de los Max 2026 es el siguiente:

Mejor espectáculo de teatro

'1936', de Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM), CheckIn Producciones y El Terrat El entusiasmo de Buxman Producciones (Teatro Kamikaze) y Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM)

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Mejor espectáculo de danza

'No', de La Venidera, Centro Danza Matadero - Madrid Destino, Cultura,Turismo y Negocio, Festival Grec y Fira Mediterrània de Manresa

Mejor espectáculo musical o lírico

'Hacia ecos de lo sagrado', de Nao d'amores

Mejor espectáculo de calle

'Gota', de Txema Muñoz

Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar

'La maestra', de Anita Maravillas & Portal 71

Mejor espectáculo revelación

'Zorra Dorada', de Elisa Forcano y Barbecho Productions

Mejor actriz

Mona Martínez por 'Los nuestros'

Mejor actor

Ton Vieira por 'La tercera fuga'

Mejor elenco de teatro

'La tercera fuga', de Teatre Nacional de Catalunya

Mejor intérprete femenina de danza

Irene Tena por 'No'

Mejor intérprete masculino de danza

Juan Berlanga por 'JUANCABALLO'

Mejor elenco de danza

'Faula' de Roser López Espinosa, Consorci Mercat de les Flors

Mejor dirección de escena

Lucía Carballal por 'Los nuestros'

Mejor autoría teatral

Victoria Szpunberg y Albert Pijuan por 'La tercera fuga''

Mejor autoría revelación

Iván López-Ortega por 'Taxidermia de una alondra'

Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica

Xavo Giménez por 'Yo soy 451'

Mejor composición musical para espectáculo escénico

Raquel Molano, Pablo Peña y Darío del Moral por 'Fuenteovejuna'

Mejor coreografía

Irene Tena y Albert Hernández por 'No'

Mejor diseño de producción privada

'El Aedo' Teatro por Poeta

Mejor diseño de espacio escénico y videoescena

Blanca Añón por 'Orlando'

Mejor diseño de vestuario

Agustín Petronio por 'Orlando'

Mejor diseño de iluminación

Pedro Yagüe por 'Blaubeeren'

Mejor intérprete femenina de danza

Irene Tena por 'No'

Mejor intérprete masculino de danza

Juan Berlanga por 'JUANCABALLO'

Mejor elenco de danza

'Faula', de Roser López Espinosa, Consorci Mercat de les Flors

Mejor elenco de teatro

'La tercera fuga', de Teatre Nacional de Catalunya.

it/fp

(foto) (vídeo)