Enrique Riquelme: "Que se use solo para una candidatura el censo es algo grave"

Redacción Deportes, 1 jun (EFE).- El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme declaró que "que se use solo para una candidatura el censo es algo grave", en referencia al envío de los votos por correo a los socios, durante una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena Ser.

"Una de mis preguntas a la Junta Electoral fue si me podían dar el censo para hacerles llegar mi candidatura, y me dijeron que no por protección de datos. Hoy una de las cosas que me han sorprendido es que a todos los socios del Real Madrid les ha llegado la candidatura de Florentino Pérez con su voto. Se está utilizando el club para hacer llegar a todos los socios la propuesta de un candidato con su voto. Que se use solo para una candidatura el censo es algo grave", añadió.

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Riquelme reconoció estar "confortable" con su decisión: "Me siento confortable de que tomé la decisión adecuada. Mi línea roja, se lo dije en 2024, era la venta del club. Si había alguna duda, ayer está muy claro que van a vender el club. Más claro no lo puede decir. Solo ha habido tres propuestas por parte de don Florentino Pérez: que va a vender el club, que hay que comprarse unas gafas descontinuadas de Apple de 4.500 euros y hablar de mí".

Hizo referencia al plan de Florentino Pérez, todavía presidente del Real Madrid, de vender un 5 % del club. "Vender es privatizar, claro que sí. Parece que por un 5 % no pasa nada. El Real Madrid ya es de sus socios, ¿por qué tenemos que privatizar algo que ya es nuestro? Una vez que cambian los estatutos, el derecho político pasa al control de la fundación, y están los patronos, y al presidente lo ponen los patronos. ¿El club qué se lleva? Lo que hay que poner es al socio en el centro", resumió.

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Además, reflexionó sobre el estado de las cuentas del club: "Tiene la deuda de 1.700 millones del estadio, yo tengo mi opinión y ya la he dado. Forbes dice que es el club que más ingresa del mundo, eso es correcto, un gran trabajo, pero también es el club que más gasta en el mundo, y el 45 % es de la parte deportiva. Cualquier club de Europa gasta el 80 % en deportivo".

Sobre Anas Laghrari, asesor de Florentino Pérez, comentó: "Me parece que es inexplicable que esté liderando todas las decisiones importantes del club, no tenga una posición oficial, se haya hecho socio hace muy poco... Creo que hay muchas dudas alrededor de la parte financiera y por qué está en todas las operaciones cuando no tiene un puesto oficial en el club".

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"Tengo todo el respeto por el presidente del Real Madrid, ha sido un gran presidente, ha tenido todos los éxitos deportivos, pero me sorprende en las formas. A mí me parece que cada día son mentira tras mentira, para que vaya calando. Ya lo hemos desmentido, necesito todo el tiempo que pueda tener en antena para poder dedicárselo al proyecto. He tenido que poner una garantía de casi 700 millones de euros míos para poner el aval de casi 200", apuntó.

Además, se defendió de las críticas del todavía presidente: "Habla de la asamblea de Ramón Calderón; yo tenía 15 años. Habla de quién nos acompaña; hay dos personas que estaban en la junta de Ramón Calderón. Ramón Mendoza, que por discrepancias a los tres meses se sale de la Junta, y Antonio Medina, que hasta hace tres jueves estaba con el señor Florentino Pérez. Yo entiendo que tenga que buscar cómo atacarme, que proponga".

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"Yo vengo al Real Madrid con mi patrimonio, que lo he hecho antes de venir. Yo entiendo que él profesionalmente hasta mi edad estaba en un proyecto político, y después del caso Roca se fue a la parte empresarial, pero yo llevo 17 años trabajando en mi proyecto profesional y yo vengo al Real Madrid a servir y a recortar. El Florentino Pérez de hace 10 años no diría estas cosas", sentenció.

Sobre el caso Negreira, dejó clara su postura: "Yo soy el primero que está denunciando que se debería haber atacado antes el caso Negreira. Cuando era socio de la Superliga, él decía que había que tener un Barça fuerte. Florentino Pérez salvó al Barcelona cuando estaba K.O. Se ha estado callado del caso Negreira mientras le ha interesado por la Superliga, y cuando el Barcelona se ha reído de nosotros, ya todo contra Negreira".

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"Mañana hacemos también varias ciudades, vamos a Cataluña a dar la cara para los que dicen que nos ponemos de perfil con el caso Negreira, con los medios de allí, y luego voy a Andalucía, a Sevilla", anunció. Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán el próximo domingo 7 de junio. EFE