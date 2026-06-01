'1936' y 'La tercera fuga', ganadores de los Max de las Artes Escénicas 2026

Inmaculada Tapia

Mérida, 1 jun (EFE).- El Teatro Romano de Mérida, protagonista silencioso de siglos de historia de los grandes clásico sobre su escenario, ha sido el lugar donde este lunes se han celebrado los 29 Premios Max de las Artes Escénicas, en los que '1936' se ha alzado con el galardón a mejor espectáculo de teatro y 'No' ha triunfado en danza.

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Una edición muy repartida, en la que no ha habido un ganador rotundo, aunque sí han triunfado el Centro Drámatico Nacional (CDN) y el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) productores de varios de los espectáculos más galardonados.

'1936' se estrenó en 2024, optó en 2025 a varios premios y se llevó a casa la 'manzanita' a mejor actor (Juan Vinuesa) y a autoría teatral.

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El texto, un ejercicio de memoria histórica sobre la Guerra Civil española, se ha vuelto a reponer este año lo que le ha permitido volver a optar a diferentes galardones en esta edición.

Alfredo Sanzol, director del CDN ha dedicado el premio a "todas las personas enterradas en lugares desconocidos", y el director del montaje Andrés Lima ha subrayado que una obra contra la guerra "tiene que alzar la voz contra ella. ¡Viva Palestina libre!", ha concluido.

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De las cinco posibilidades que tenía el montaje 'La tercera fuga', un relato sobre el periplo de una familia obligada a exiliarse por razones sociopolíticas, se ha llevado a casa tres: mejor autoría (Victoria Szpunberg y Albert Pijuan), mejor actor (Ton Vieira) y elenco.

Dos han sido los galardones para 'Los nuestros', un texto que reflexiona sobre la identidad y el relevo generacional, ha conseguido los premios a mejor dirección (Lucía Carballal), actriz (Mona Martínez).

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También dos ha sumado 'Orlando', la obra del Virginia Woolf, sobre un joven que vive 300 años ha hecho doblete con mejor vestuario (Agustín Petronio) y diseño de espacio escénico y videoescena para Blanca Añón que no podía parar de llorar cuando subió al escenario.

Una vez calmada se dirigió a la Sgae para preguntar cuándo las artes plásticas iban a contar con derechos de autoría, además en su discurso denunció la violencia policial y política, en alusión a la agresión de una policía a una docente en Valencia.

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Quien también se ha referido a los educadores ha sido la compañía Anita Maravillas&Poltal 71 que ha recogido el premio a mejor espectáculo para publico infantil, juvenil o familiar por 'La maestra'. "Son vitales y sus luchas también", y ha recordado la labor de una maestra palestina que entre ruinas sigue dando clase.

Reivindicar una escuela pública de calidad ha sido también el objetivo de Xavo Giménez cuando ha recogido el premio a mejor adaptación por 'Yo soy 451'.

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La ceremonia, a la que ha faltado el Ministro de Cultura Ernest Urtasun, dirigida de manera ágil por Cristina Silveira, que ha utilizado a bailarines y una acompasada partitura para desalojar de manera sutil a los premiados que se alargaban en sus agradecimientos.

Una joven compañía de danza La Venidera, compuesta por Irene Tena y Albert Hernández, ha triunfado con su primer espectáculo 'No', al alzarse con tres de los cuatro galardones a los que optaba mejor espectáculo de danza y coreografía (Irene Tena y Albert Hernández), intérprete femenina (Irene Tena). Una poderosa propuesta de flamenco contemporáneo que esconde un profundo sí.

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El mejor elenco de danza ha sido para 'Faula' y el mejor interprete masculino ha ido a manos de Juan Berlanga por ' Juancaballo'.

La ceremonia ha comenzado con un espectáculo de danza y ha continuado con declamaciones de textos clásicos como 'Antígona' o 'Hércuba' en diferentes voces de la escena que han clamado al amor y al entendimiento entre sociedades distintas.

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'Fuenteovejuna' ha obtenido el galardón a mejor composición musical por una partitura en la que sus autores han señalado que su intención es que su música fuese la "música de todos los pueblos".

El mejor espectáculo musical o lírico ha sido para 'Hacia ecos de los sagrado' de Nao d'amores. Su directora Ana Zamora ha recordado la situación de Palestina para terminar su discurso con un 'Viva Palestina libre', un recuerdo que ha estado presente en otros discursos.

Con 23 años, Iván López-Ortega ha conseguido el Max a la mejor autoría revelación por 'Taxidermia de una alondra'

El mejor diseño de iluminación ha sido para Pedro Yagüe por su trabajo en 'Blaubeeren'.

La bailaora y coreógrafa Sara Baras ha subido emocionada a recoger el premio otorgado por el público. "Sería más fácil bailar", ha dicho y ha recordado que el premio tiene un significado muy especial para una compañía privada como la suya que se mantiene gracias al público.

"Me emociona profundamente" ya que este año cumple su 25 aniversario con un espectáculo 'Vuela', que rinde homenaje a Paco de Lucía.

El Max de Honor ha sido para Jesús Cimarro, la primera vez que este galarón va a manos de un productor teatral. Cimarro ha recordado que las arte escénicas lideran más de 720 mil empleos "somos un motor económico y social y tenemos que decirlo alto y claro", ha dicho.

Cimarro ha reseñado que la cultura no debe ser "un lujo, es tan necesaria como la educación la vivienda, la sanidad y el trabajo".

Ha recordado también que el Estado debe invertir 1 por ciento de los presupuestos generales y las CCAA el 2 por ciento "¡Ójala tomen nota!", "Hay que cuidar las artes escénica y la cultura", ha dicho en presencia de Paz Santa Cecilia, directora general del Inaem y Javier Monsalve, director general de Artes Escénicas y Música.

El presidente de la Sgae, Antonio Onetti y el de la fundación, organizadora de los Max, Juan José Solana han rendido un sentido homenaje al músico extremeño Robe Iniesta, fundador de Extremoduro, fallecido en diciembre, al comparar sus versos con los de Esquilo "porque esta es una gala dedicada a los poetas para que eleven nuestro espíritu hacia la eternidad".

La soprano Mar Morán ha sido una de las voces que han podido escuchar durante la gala, además del coro femenino Mulier que ha cantado durante el In Memoriam. EFE

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