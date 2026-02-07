Bolaños acusa al PP de blanquear a quienes acosan y avisa de que Vox "se los comerá vivos"

Madrid, 7 feb (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido este sábado al PP de que Vox "se los comerá vivos" y le ha acusado de "blanquear" a los que les acosan.

En un mensaje en X, Bolaños se ha referido así a las palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha elogiado la "valentía" del agitador Vito Quiles, que ha vuelto a ser fichado para participar en un acto con jóvenes del partido.

"Vox se los comerá vivos y lo merecerán. Los españoles no lo merecemos", ha destacado el titular de Justicia.

Bolaños ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de utilizar "técnicas de la ultraderecha mundial". "Nos difaman, nos deshumanizan y blanquean a los que nos acosan. Qué peligroso", ha lamentado.

Durante la inauguración de unas jornadas de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Tellado ha destacado la participación en este evento de Quiles, que estuvo en listas electorales del partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF), y el viernes participó en otro acto con jóvenes en el cierre de la campaña del PP en Aragón. EFE