El Guadalquivir duplica su umbral en dos días y supera los cinco metros en Córdoba

Córdoba, 6 feb (EFE).- El Guadalquivir ha duplicado su umbral en dos días y a las 9.40 horas de este viernes ha superado los 5,60 metros de lámina de agua a su paso por la capital cordobesa, cuando el umbral rojo lo alcanza en los 2,5 metros.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consultados por EFE, el río a su paso por Córdoba entró en el umbral rojo el miércoles a las 19.40 horas y desde entonces no ha parado de subir.

El nivel rojo, que implica una situación hidrológica "muy peligrosa", según la CHG, también se ha alcanzado en Almodóvar del Río donde este viernes llega a los 10,07 metros o la azud de Alcolea donde va a 110,37 metros sobre el nivel medio del mar.

También se encuentra en nivel rojo el Guadalquivir a su paso por las localidades cordobesas de El Carpio, donde discurre a 1.795,30 metros cúbicos por segundo, en Villafranca a 1.805,12 y en Fuente Palmera a 2.363,68.

La situación en Córdoba capital no ha experimentado cambios una vez que en la tarde del jueves fueran desalojadas de forma preventiva alrededor de cuatrocientas viviendas en las nueve zonas inundables de la ciudad, según han confirmado a EFE fuentes municipales.

En Palma del Río, otro de los municipios afectados por la crecida del Guadalquivir y donde además confluye el cauce del Genil, fuentes municipales han señalado a EFE que este último río, que es el que afecta a zonas con viviendas, está bajando, y todas las personas que pudieran estar afectadas fueron desalojadas o abandonaron por propia voluntad la zona.

Respecto a la situación de las carreteras en la provincia, hay seis de titularidad autonómica cortadas, según la información de la Junta de Andalucía: la A-333 entre Iznájar y Priego de Córdoba; A-4154 en Priego de Córdoba; la A-3131 entre entre Jauja y Badolatosa; la EF-A-331 en Rute; la A3125 en Baena y la A-431R2 en Posadas.

Además, según la Diputación de Córdoba, en la provincia hay once carreteras cortadas que dependen de la institución provincial. EFE

