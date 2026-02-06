Abascal afirma que Sánchez "está promoviendo la invasión migratoria"

Durante su intervención en Huesca, Santiago Abascal, líder de Vox, afirmó que la gestión migratoria del presidente Pedro Sánchez ha tenido consecuencias directas en la seguridad, haciendo referencia al motín ocurrido en el centro de reforma de Juslibol, en Zaragoza, donde varios policías nacionales resultaron heridos. Según informó el medio que cubrió la declaración, Abascal sostuvo que este incidente es una muestra del impacto de las actuales políticas migratorias, y relacionó estos hechos con la decisión de Vox de abandonar los gobiernos en coalición.

El presidente de Vox responsabilizó directamente a Pedro Sánchez de promover lo que denominó una “invasión migratoria”. De acuerdo con lo publicado, Abascal también destacó que el Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, ha brindado apoyo a estas medidas al ordenar a Jorge Azcón, presidente de Aragón, romper los acuerdos con Vox y sumarse a la redistribución de migrantes en situación irregular, según consignó la fuente.

Al detallar los hechos recientes en Zaragoza, Abascal subrayó la gravedad de que ocho policías nacionales resultaran lesionados en el disturbio. Explicó que se trata de servidores públicos con recursos y protección limitados, y reparó en la dificultad de estos agentes para enfrentarse a situaciones violentas aun contando con entrenamiento. El dirigente se preguntó cómo podrían actuar los presuntos menores implicados ante personas indefensas o niñas pequeñas fuera de esos centros, según recogió el medio.

Abascal señaló que los motivos de Vox para retirarse de los gobiernos de coalición tienen relación directa con esta problemática de seguridad y migración. A su juicio, los acontecimientos han ratificado la postura de su partido frente al Ejecutivo actual, que calificó de desprestigiado y ajeno al sentir de la ciudadanía. El líder de Vox afirmó que Sánchez está alejado del pueblo español y busca el favor de las élites económicas internacionales, de acuerdo con la información difundida por la prensa.

El dirigente mostró su sorpresa respecto a lo sucedido en la Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular votó en contra de una iniciativa de Vox para obtener datos sobre el origen de los delincuentes en territorio español. Abascal cuestionó la posición de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al considerar contradictorio que rechace conocer la procedencia de quienes cometen delitos. De acuerdo con lo recogido por el medio, el presidente de Vox consideró que aceptar el argumento de que dicha recopilación conduce al racismo constituye un error y defendió que investigar el origen de los delitos es una necesidad de transparencia y prevención.

En otro apartado de sus declaraciones, Abascal criticó la gestión económica del gobierno de Pedro Sánchez. Aseguró que los salarios y la situación de los trabajadores autónomos se han visto perjudicados, dificultando que muchos lleguen a fin de mes. Según detalló el líder de Vox y recogió la fuente, señaló la imposibilidad de los jóvenes para acceder a la vivienda, el descenso en las afiliaciones a la Seguridad Social, problemas en el sistema sanitario y el deterioro de los servicios públicos.

Abascal hizo mención al aumento de delitos sexuales durante la actual legislatura, citando el incremento de violaciones y hechos hasta hace poco inusuales en España, como el caso informado por los medios de una niña de cinco años sometida a mutilación genital en el país. El presidente de Vox señaló que estos hechos son perpetrados por personas que, a su juicio, no deberían haber ingresado a territorio español ni compartir la vida en la sociedad debido a la falta de respeto a la cultura local, a las leyes y a los derechos de las mujeres.

Según las afirmaciones recogidas por el medio, Abascal vinculó la corrupción y las políticas migratorias del PSOE con un aumento de la inseguridad y los crímenes en España. Consideró que el impacto repercute negativamente en la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes afrontan servicios públicos debilitados y dificultades económicas. Además, criticó lo que percibe como una estrategia del Partido Popular centrada en atacar a Vox y no en ofrecer respuestas a las preocupaciones sociales.

El líder de Vox también abordó la situación política, insistiendo en que el PSOE estaría adoptando modelos de gestión que ha considerado negativos en otros lugares. Insinuó, según lo relatado por el medio, que Pedro Sánchez busca proyectarse como figura internacional a costa de las libertades en el país, y comparó el estilo del presidente con el de Nicolás Maduro al mencionar intenciones restrictivas en materia de derechos y garantías.

Abascal mencionó la visita del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela, expresando que, en su opinión, debería enfrentar la justicia tanto española como venezolana por sus vínculos con el régimen de Maduro, tal como recogió la fuente.

Respecto a la relación entre PP y PSOE, Abascal indicó que los populares mantienen una postura ambigua respecto a la presidencia de Sánchez. Según sus declaraciones recogidas por el medio, dijo que, mientras públicamente critican y califican negativamente al presidente, no dudan en reunirse con él cuando lo requieren. Afirmó que los líderes autonómicos del PP han buscado asociarse públicamente con Sánchez en situaciones adversas, citando episodios en Valencia y Andalucía para ejemplificar estos comportamientos.

El presidente de Vox propuso la necesidad de explorar “mayorías alternativas” en la Unión Europea diferentes al acuerdo entre populares y socialistas; lamentó que el PP, en su criterio, no muestra voluntad ni capacidad para liderar estos cambios, mencionando divisiones internas y falta de estrategia política.

Dentro del contexto europeo, Abascal resaltó la solidez de las alianzas entre Vox, la presidenta italiana Giorgia Meloni y Matteo Salvini. Señaló que los partidos patriotas mantienen relaciones basadas en la defensa de intereses nacionales, incluso cuando estos pueden resultar contradictorios entre países, haciendo hincapié en la comprensión mutua respecto a la defensa de cada sociedad, según consignó el medio.

En relación al eurodiputado italiano Roberto Vannacci, que recientemente abandonó la Liga de Salvini para fundar su propio partido, Abascal declaró, conforme a lo difundido por la fuente, que un representante electo bajo las siglas de un partido debe respetar el mandato recibido por los electores y que, en caso de cambiar de formación, debería dejar el escaño en el Parlamento Europeo.