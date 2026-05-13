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ACS rebota un 3 % en bolsa tras caer más del 5 % la víspera después de publicar resultados

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Madrid, 13 may (EFECOM).- ACS rebota un 3 % en la apertura bursátil de este miércoles después de perder en la víspera el 5,22 %, en una jornada en la que la constructora presentó sus resultados trimestrales y su presidente, Florentino Pérez, ofreció una rueda de prensa para analizar la situación del Real Madrid y convocó elecciones a la presidencial del club deportivo.

A las 9.20 horas de este miércoles, las acciones del grupo constructor son las segundas que más suben del IBEX 35, con un alza del 3,03 %, hasta situarse en los 132,2 euros. Así, en lo que va de año la firma acumula unas ganancias del 55,59 %.

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Los títulos de ACS bajaron con fuerza en la víspera (-5,22 %) arrastrados por la fuerte caída del 7,2 % que registró en bolsa su filial alemana Hochtief, que el lunes presentó sus resultados del primer trimestre del año, cuando ganó 210 millones de euros, un 31,8 % menos.

Por el contrario, ACS anunció este martes que en los tres primeros meses de 2026 registró un beneficio neto de 232 millones, un 21,5 % más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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También el martes, tras el cierre de la bolsa, Florentino Pérez, ofreció una inusual rueda de prensa sobre el Real Madrid, del que también es presidente, después de una reunión de la Junta Directiva del club blanco.

Durante su comparecencia, anunció la convocatoria de elecciones, a las que confirmó que volverá a presentarse; criticó a los que quieren "adueñarse del club"; restó importancia a los conflictos en el vestuario y anunció la elaboración de un dossier de 500 páginas que presentará a la UEFA sobre el caso Negreira. EFECOM

(foto)(vídeo)

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EFE

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