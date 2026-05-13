El español que ha dado positivo en hantavirus sigue con síntomas pero está estabilizado

Madrid, 13 may (EFE).- El paciente español que ha dado positivo por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid sigue con síntomas pero está estabilizado, según ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
Los otros 13 cruceristas españoles permanecen sin síntomas y con PCR negativa, ha señalado el responsable de Sanidad en La 1 de RTVE.
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Además, ha asegurado que los primeros 28 días de cuarentena se realizarán en el centro sanitario Gómez Ulla y posteriormente se evaluará de manera individual si se puede realizar la cuarentena en otro lugar distinto al centro sanitario. EFE
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