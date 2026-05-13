Espana agencias

El español que ha dado positivo en hantavirus sigue con síntomas pero está estabilizado

Guardar
Google icon

Madrid, 13 may (EFE).- El paciente español que ha dado positivo por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid sigue con síntomas pero está estabilizado, según ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Los otros 13 cruceristas españoles permanecen sin síntomas y con PCR negativa, ha señalado el responsable de Sanidad en La 1 de RTVE.

PUBLICIDAD

Además, ha asegurado que los primeros 28 días de cuarentena se realizarán en el centro sanitario Gómez Ulla y posteriormente se evaluará de manera individual si se puede realizar la cuarentena en otro lugar distinto al centro sanitario. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenados a 5 años de cárcel por la introducción ilegal de migrantes argelinos en patera

Infobae

Clavijo: No aceptamos que vengan de Madrid a poner en riesgo la seguridad de los canarios

Infobae

Estudio demuestra que la mielina actúa como regulador del cerebro y abre vías terapéuticas

Infobae

ACS rebota un 3 % en bolsa tras caer más del 5 % la víspera después de publicar resultados

Infobae

Los accidentes laborales dejan 170 muertes hasta marzo, 8 más que en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

La Armada participará en “dos de los ejercicios navales más avanzados del mundo” organizados por Estados Unidos

La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta por parte de los Mossos en una de las manifestaciones propalestina del 15 de octubre

La Justicia declara procedente el despido de una limpiadora por un uso excesivo del móvil durante su jornada superando la media de una hora diaria

Nunca hagas estas 3 cosas si te despiden: un abogado explica los motivos

ECONOMÍA

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Una gran mayoría de los españoles culpa a los pisos turísticos y a la especulación de la crisis de la vivienda

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

Europa no consigue abandonar el gas ruso: España dispara un 43% sus compras de GNL a Rusia y paga 3.700 millones a EEUU por el más caro del mercado

DEPORTES

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta