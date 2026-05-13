Condenados a 5 años de cárcel por la introducción ilegal de migrantes argelinos en patera

Murcia, 13 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cinco años de prisión a dos argelinos que fueron detenidos en agosto de 2025 en la costa de Cabo de Palos (Cartagena) tras haber introducido en España de manera ilegal a 17 compatriotas, entre ellos dos menores, en una patera.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, declara probado que durante la travesía uno de los acusados se ocupaba de manejar el timón, mientras que el otro se dedicaba al control del GPS y de la brújula y del abastecimiento de la gasolina.

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Declara la Audiencia que el viaje puso en riesgo la vida de los ocupantes de la embarcación al carecer esta de las mínimas medidas de seguridad.

Afirma el relato de hechos probados que ambos acusados indicaron a sus compatriotas que si al llegar a la costa eran interceptados por la Policía debían decir que todos ellos habían dirigido en algún momento la patera.

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La sentencia, que los condena como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, concluye que no consta que se enriquecieran con el viaje ni que fueran ellos los que recibieron el dinero del resto de viajeros por ese desplazamiento. EFE

dv/bc/ros

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