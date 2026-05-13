Clavijo: No aceptamos que vengan de Madrid a poner en riesgo la seguridad de los canarios

Santa Cruz de Tenerife, 13 may (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este miércoles en el pleno del Parlamento autonómico que su gobierno no acepta "que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la seguridad de todos los canarios y que tengamos que agachar la cabeza, como otros hubiesen hecho".
Clavijo, que ha comparecido a petición propia para informar de su posición en el desembarco del Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha explicado que a lo largo de la crisis no han querido ser "cómplices ante la ausencia de información y ante la soberbia, la arrogancia, la imposición y el desprecio".
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"No puede llegar alguien a Canarias a decir que no tenemos ni idea, apartarnos, hurtarnos y escondernos la información y encima decir que ahora lo firmas tú", ha dicho Clavijo para explicar su decisión de no autorizar la entrada del buque al puerto tinerfeño de Granadilla. EFE
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