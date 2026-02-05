Espana agencias

La Audiencia de Alicante condena a 22 años y medio de prisión a un hombre por asesinar a su novia en Alcoi

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 22 años, seis meses y un día de prisión a un hombre por asesinar a su novia el 23 de octubre de 2022 tras asestarle múltiples cuchilladas en el domicilio en el que ambos convivían en Alcoi.

El magistrado que presidió este juicio, celebrado entre los días 12 y 20 del pasado mes de enero, aplica en su sentencia el veredicto emitido por el jurado popular y absuelve al reo de los delitos de amenazas de muerte y maltrato habitual.

No obstante, le condena como autor de un delito de asesinato cometido con alevosía y ensañamiento, con las circunstancias agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

También le impone una medida de libertad vigilada por tiempo de diez años que deberá ser ejecutada una vez cumplida la pena de cárcel y le obliga a indemnizar a los familiares de la fallecida con un total de 255.437 euros.

La resolución judicial, que puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, recoge que la pareja inició una relación de noviazgo en enero de 2022 con convivencia ocasional en la vivienda de ella. Al menos hubo una ruptura, en el verano de 2022, pero luego se reanudó la relación.

El 15 de octubre de 2022 el acusado discutió con la víctima por la pérdida de un teléfono móvil en la acera de enfrente de una discoteca de la Playa de San Juan, en Alicante, a la que habían acudido.

En esa discusión, el ahora condenado comenzó a increpar, a perseguir y a hostigar a su pareja, lo que motivó que un vigilante de seguridad del establecimiento la auxiliara y se ofreciera a llevarla en coche hasta el domicilio que ella le dijo, que resultó ser el de su novio.

Ya el 23 de octubre del mismo año, sobre las dos de la madrugada, en la vivienda de la chica, ubicada en la ciudad de Alcoi, el acusado cogió un cuchillo de cocina de 14 centímetros de hoja con el que acuchilló de forma reiterada a su compañera sentimental en diversas partes del cuerpo, entre ellas la clavícula, la cara y el cuello.

Una de esas cuchilladas le perforó el pulmón y le causó la muerte, tal y como consta en el apartado de hechos probados de la sentencia, y tras perpetrar el crimen el acusado la lanzó al vacío por la ventana de la cocina e impactó contra una uralita.

ACUCHILLADA "18 VECES SEGUIDAS"

La sentencia establece, a partir del veredicto del jurado, que el penado aprovechó que su novia estaba sola en su domicilio y desarmada "para asegurar la eficacia del ataque", y que llevó a cabo este "de forma repentina" para que ella no pudiera "preverlo ni defenderse", pues solo "pudo anteponer sus antebrazos de forma instintiva".

El ahora condenado "aumentó de forma intencionada el terror y sufrimiento" de la víctima, "acuchillándola violentamente 18 veces seguidas en un lapso de un minuto aproximadamente y ya en fase de agonía la siguió acuchillando en la nuca", añade el magistrado. De hecho, la joven "estuvo alrededor de tres minutos agonizando y desangrándose sola, en el baño".

El fallo recoge igualmente que el hombre actuó de esta manera por sus "celos y su carácter posesivo" a fin de "dejar patente su sentimiento de superioridad" frente a su compañera "por el hecho de ser mujer".

