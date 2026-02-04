Espana agencias

Jorge Pueyo (CHA) formaliza su baja en el Congreso y Sumar sitúa como portavoz adjunto al diputado de Mès

La salida de Jorge Pueyo deja sin representación a la Chunta Aragonesista en la Cámara Baja, mientras Sumar reestructura su cúpula parlamentaria con la promoción de Viçens Vidal y se abre el debate sobre futuras alianzas políticas en el bloque de izquierdas

Laura Vergara Román, miembro del Movimiento Sumar liderado por Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, es candidata a ocupar el escaño que ha dejado Jorge Pueyo en el Congreso de los Diputados, lo que supone que la Chunta Aragonesista (CHA) quede sin representación en la Cámara Baja. Según informó el medio, la renuncia formal de Pueyo fue confirmada este miércoles por el Congreso, en un contexto de reorganización en el grupo parlamentario de Sumar y con cambios relevantes en sus portavocías.

De acuerdo con lo que detalló el medio, Jorge Pueyo, parlamentario de Sumar y candidato de CHA en las próximas elecciones autonómicas de Aragón, dimitió para centrarse en su postulación a la presidencia de esa comunidad. Esta decisión obedece al contexto de una campaña autonómica en la que la CHA compite con Izquierda Unida (IU) y la propia Sumar, partidos con los que no se llegó a un acuerdo para presentar una única lista de coalición. Su salida implica que, con la previsible entrada de Vergara Román, la CHA pierde el único escaño que ostentaba tras las elecciones generales de julio de 2023.

Este relevo en la representación también generó modificaciones en la estructura del grupo plurinacional Sumar. Según consignó el medio, se ha nombrado como nuevo portavoz adjunto a Viçens Vidal Matas, diputado de Més per Mallorca, ocupando así el cargo tras la marcha de Pueyo. La designación de Vidal se enmarca en la estrategia de Sumar de ceder las portavocías adjuntas a formaciones de carácter territorial, reforzando así la imagen del grupo como “plurinacional”, que integra organizaciones como Comunes, Compromís y Más Madrid, junto a otros partidos.

Viçens Vidal y su partido, Més per Mallorca, tuvieron en la pasada legislatura desencuentros con la dirección de Sumar, llegando a considerar su paso al Grupo Mixto, posición que sí adoptó Agueda Micó de Compromís. Además, durante las elecciones europeas de 2024, Més per Mallorca optó por aliarse con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), y no realizó campaña junto a Sumar, reflejo de las tensiones y diferencias dentro del bloque de izquierdas.

La situación interna de Sumar se encuentra también marcada por el debate sobre el futuro de las alianzas políticas. El medio recogió que Izquierda Unida ha planteado la necesidad de revisar la coalición electoral que agrupó a estas formaciones en 2023, de cara a próximos comicios. Algunas de estas diferencias se acentuaron en los preparativos de las elecciones de Aragón, donde parte de los miembros de Más Madrid y representantes de Més per Mallorca decidieron respaldar a la CHA en lugar de apoyar la candidatura conjunta de IU y Sumar defendida por Antonio Maíllo y Yolanda Díaz.

Los cambios en la cúpula parlamentaria de Sumar llegan en un contexto de divisiones dentro del bloque progresista. Compromís experimentó una separación interna, con el sector mayoritario alejándose políticamente de Sumar, mientras otras formaciones valoran diversas estrategias de alianza de cara al futuro, tal como relató el medio.

A la vez, la Cámara Baja ha experimentado otras bajas relevantes, entre ellas la salida del exministro socialista José Luis Ábalos Meco, que, según reportó el medio, se encuentra en prisión preventiva desde el 27 de noviembre. Ábalos permanece a la espera de juicio dentro del proceso conocido como el 'caso Koldo', sobre las supuestas comisiones irregulares vinculadas a la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de COVID-19.

Estos acontecimientos se producen en un contexto político complejo para el bloque de izquierdas, con debates abiertos acerca de la colaboración electoral, el papel de las distintas fuerzas territoriales y la necesidad de retomar o redefinir acuerdos para comicios futuros, según publicó el medio. El relevo en la dirección del grupo Sumar y la salida de Jorge Pueyo se insertan así en una dinámica de reconfiguración de la representación, los liderazgos y las estrategias dentro del espacio plurinacional en el Congreso.

