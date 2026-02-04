El piloto de narcolancha acusado de matar a dos guardias civiles en Barbate será juzgado por un jurado popular

Karim E.B., el piloto de la narcolancha acusado de matar a dos agentes de la Guardia Civil tras embestirlos hasta en seis ocasiones en el puerto de Barbate (Cádiz) el 9 de febrero de 2024, será juzgado en la Audiencia Provincial de Cádiz por un jurado popular, junto a uno de los tripulantes que iba esa noche en la embarcación que acabó con la vida de los agentes.

Según han explicado fuentes del TSJA a Europa Press, tras acordar el juez que instruye el caso que ambos investigados sean juzgados por un jurado popular, ahora Fiscalía y acusaciones deberán concretar su imputación contra los dos acusados e incluso pedir nuevas diligencias si lo consideraran necesario. Este paso, previsto para el pasado lunes con una comparecencia, se ha pospuesto debido al temporal.

En este sentido, según ha adelantado Canal Sur, en el auto para el procedimiento de juicio por jurado popular, el juez señala que el piloto sea juzgado por dos delitos de asesinato consumado, cuatro en grado de tentativa y seis delitos de atentado agravado contra la autoridad.

Por su parte, el tripulante que lo acompañaba será juzgado en el mismo procedimiento como responsable de seis delitos de atentado agravado contra la autoridad, al considerar el juez que fue él quién apuntó con un láser a los guardias civiles que viajaban en la zódiac en los momentos previos a la colisión y "con la intención de atentar al principio de autoridad, reducir su visión y, por tanto, su capacidad de defensa y reacción", aunque "no consta" que lo hiciese cuando se produjo la colisión.

Cabe recordar que por estos hechos fueron detenidos otros dos tripulantes de la narcolancha, que se encuentran el libertad tras pagar una fianza, y que serán juzgados en un procedimiento separado por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal.

DETENIDO SIETE MESES DESPUÉS

Karim E.B., el piloto de la narcolancha, fue detenido el 19 de septiembre de 2024, a los siete meses de que ocurrieran las hechos, después de que en mayo un informe de la Guardia Civil descartara que la narcolancha que pilotaba 'Kiko el Cabra', en prisión desde el día de los hechos por esta causa, fuera la que embistió en varias ocasiones hasta asesinar a los dos agentes.

El informe fue elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y certificaba que en base a los elementos objetivos recabados era posible concluir que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate, hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil, no era la intervenida la mañana del 10 de febrero en La Línea de la Concepción, horas después del trágico suceso.

Para ello, se recabaron declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos el de uno de los detenidos que ingresó en prisión que grabó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble asesinato y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí, Karim.

Finalmente, en septiembre de 2024 fue detenido Karim E.B. y posteriormente, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, se detuvo a los tres tripulantes que lo acompañaban. En total, de los cuatro tripulantes, en principio, solo el piloto será juzgado por un delito de asesinato, uno de los tripulantes por delitos de atentado agravado contra la autoridad, y los otros dos en una pieza separada por contrabando.