Ecuador y Curazao empatan sin goles al descanso

Redacción Deportes, 20 jun (EFE).- Las selecciones de Ecuador y Curazao empatan este sábado sin goles al descanso en la segunda jornada del Grupo E, en el partido del Mundial 2026 que se juega en Kansas City.
Ambas perdieron en su debut en el torneo, con Costa de Marfil y Alemania, y durante el primer tiempo de este compromiso, la Tri tuvo en un 76 por ciento la posesión del balón pero no creó ni una opción de gol clara. EFE
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