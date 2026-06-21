Espana agencias

Ecuador y Curazao empatan sin goles al descanso

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 20 jun (EFE).- Las selecciones de Ecuador y Curazao empatan este sábado sin goles al descanso en la segunda jornada del Grupo E, en el partido del Mundial 2026 que se juega en Kansas City.

Ambas perdieron en su debut en el torneo, con Costa de Marfil y Alemania, y durante el primer tiempo de este compromiso, la Tri tuvo en un 76 por ciento la posesión del balón pero no creó ni una opción de gol clara. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Champán y guitarrras en el cierre más abigarrado del Azkena de Vitoria

Infobae

Bielsa critica las pausas de hidratación: "Le quitan mucho al fútbol"

Infobae

La reina del tecno pone a bailar a la Plaza de España de Sevilla para saludar al verano

Infobae

Pervis Estupiñán se mete en el once de Ecuador y Curazao hace dos variantes

Infobae

Austria se entrena al completo con Posch con una máscara protectora

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

ECONOMÍA

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

DEPORTES

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo

El Málaga regresa a Primera División ocho años después tras vencer 1-2 al Almería

Países Bajos controla a Suecia y queda a un paso de octavos del Mundial 2026 tras un 5-1: los goles y el resumen, en vídeo

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada