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Champán y guitarrras en el cierre más abigarrado del Azkena de Vitoria

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Javier Domaica

Vitoria, 20 jun (EFE).- Carpenter Brut descorchó una gran puesta en escena cargada de graves después de las perfectas guitarras de Jason Isbell and the 400 unit que cerraron una abigarrada edición del Azkena Rock Festival en Vitoria, que espera con ansias su 25 aniversario.

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Jason Isbell acomodó una gran noche poco habitual para un grupo de folk, que puso de manifiesto su perfección a base de solos de guitarra.

Su tema estrella ‘If we were vampires’ fue la mayor expresión de un bolo que estuvo cerca de ser el más técnico de la edición a nivel de sonido.

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Isbell subió al escenario los mejores solos de guitarra de las tres jornadas.

El cantautor estadounidense quizás habría brillado más en un horario más vespertino, justo lo contrario que Carpenter Brut.

Franck Hueso se puso delante de su teclado y los ‘azkeneros’ entraron en trance para abordar una noche que se despejó y dejó atrás las lluvias que estuvieron presentes prácticamente durante toda la jornada.

Las voces de ultratumba, los sintetizadores y una batería y una guitarra fueron ideales para comenzar a poner el broche de 2026.

El agua acompañó a Social Distortion, pero los fieles a los californianos no les abandonaron y les acompañaron en ‘Story of my life’ o ‘Reach for the sky’, que fue muy aclamada a pesar de que se echó de menos más volumen en su ‘bolo’.

Y de repente llegó Alcalá Norte para poner el broche a la edición y perder el punto cardinal. Se colaron con su estilo y su bota de vino para hacer ‘La vida cañón’ de los más tardíos.

Los británicos Sleaford mods cambiaron el paso del día con sus ‘temas protesta’, mientras Bridge city dinners subía con su folk la temperatura del ‘Trashville’ que mostró lo más psicodélico de la jornada con ‘Capitán entresijos’.

El tercer escenario tuvo público fijo para comprobar el nivel de bandas emergentes como las mañas ‘Lady banana’, que demostraron que con poco se puede hacer mucho y volvieron a sorprender con su versión de ‘Jesucristo Superstar’.EFE

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