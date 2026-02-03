Espana agencias

Prisión provisional para uno de los dos detenidos por la muerte de un hombre en Mérida

La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mérida ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los dos detenidos por su implicación en la muerte de un hombre en Mérida en la madrugada del pasado domingo y que se investiga como un presunto delito de homicidio.

El otro investigado, en este caso por un presunto delito de lesiones, ha quedado en libertad tras su toma de declaración con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el tribunal de Instancia. Asimismo, se ha acordado una orden de alejamiento de este hacia el lesionado.

Los hechos se desencadenaron a raíz de una discusión que acabó con un fallecido por arma blanca y otro herido, indica el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un comunicado.

La declaración ha sido tomada por la titular de la plaza 5 por ser la que estaba de guardia pero se inhibirá a favor de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 4 que es el competente para conocer la causa por la fecha de los hechos. La causa no está declarada expresamente secreta.

EuropaPress

Un hombre recurre el reparto

Juanma Lorente, abogado: "Si tienes

Levi's Stadium, el escenario donde

