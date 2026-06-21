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La madre de 'Vozinha' agradece a los hinchas su apoyo para asistir al partido con Uruguay

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Miami (EE.UU.), 21 jun (EFE).- La madre del portero de la selección de Cabo Verde Josimar Dias 'Vozinha' agradeció este domingo a todos los hinchas que la apoyaron para que este domingo pueda asistir en persona al partido contra Uruguay, tras perderse el debut mundialista por problemas con el visado.

"Quiero agradecer a todos los hinchas y a toda la gente que me ayudó en este proceso. También por el apoyo que dan a los equipos, especialmente a Cabo Verde", dijo en un video publicado por la FIFA la progenitora de 'Vozinha', a quien su exhibición contra España lo convirtió en uno de los nombres propios en lo que va de Mundial.

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"Todos estamos apoyando a Cabo Verde para que juegue bien y brille en el campo", continuó en el video, que concluyó al grito de 'Vamos Tiburones Azules', por el apodo de la selección africana.

Al término del partido contra España (0-0), a 'Vozinha' se le saltaron las lágrimas y poco después indicó que su madre no había logrado obtener el visado para viajar a Estados Unidos y presenciar el debut en Atlanta.

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Dos días después, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que su equipo consular en Praia le estaba prestando asistencia para que obtuviera a tiempo el visado para el partido de este domingo contra Uruguay.

Además de acudir al partido, la madre de 'Vozinha' también fue invitada a un 'tour' del cuartel general de la FIFA durante el Mundial, según otro video publicado en X.

Uruguay y Cabo Verde se miden este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, un encuentro que permitirá al ganador poner pie y medio en dieciseisavos de final, con cuatro puntos en su casillero. EFE

(video)

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