La ciencia confirma que planificar con anticipación puede hacerte más feliz

Vista cercana de un calendario semanal o planificador, mostrando días y fechas con los fines de semana resaltados en amarillo para una mejor organización.

Sentirse más feliz al planificar unas vacaciones, una cena o cualquier momento positivo es algo que la ciencia respalda. Investigaciones publicadas en ‘Frontiers in Psychology’ y ‘Applied Research in Quality of Life’ muestran que anticipar experiencias agradables activa zonas del cerebro que nos hacen sentir bien, a tal punto que esa expectativa puede ser igual o incluso más placentera que vivir el momento real.

En uno de los estudios citados, se observó con tecnología de imágenes que la corteza prefrontal medial, una parte encargada de pensar en recompensas y en el futuro, se activa mucho más cuando pensamos en experiencias positivas que en situaciones neutras. Esa actividad cerebral va de la mano con una sensación más intensa de bienestar reportada por quienes participaron en la investigación.

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El cerebro responde con felicidad a la anticipación

El funcionamiento del cerebro ayuda a entender por qué planificar nos hace tan felices. Cuando las personas imaginan eventos agradables, como una boda o unas vacaciones, una parte del cerebro relacionada con las recompensas y los objetivos se activa más que si pensaran en actividades normales del día a día, según Frontiers in Psychology.

Esta activación se traduce en una mayor sensación de bienestar. En otras palabras, el placer de esperar algo bueno no es solo una idea: se refleja en cómo reacciona nuestro cuerpo y nuestra mente. Las personas que participaron en estos estudios dijeron sentirse más contentas cuando planeaban algo positivo.

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Otro estudio, publicado en Applied Research in Quality of Life, encontró que quienes preparan unas vacaciones suelen sentirse más felices antes de viajar que después. Además, la diferencia de felicidad entre quienes acababan de volver y quienes no habían viajado era mínima. Por eso, la ilusión previa al evento puede ser más poderosa que el recuerdo posterior.

Ser feliz mientras se planifica

No hace falta organizar grandes eventos para experimentar estos beneficios. De acuerdo con la psicóloga Amy Vigliotti, actividades simples como planear una cena, una clase de ejercicio o un paseo con el perro también generan felicidad anticipada. El bienestar no depende solo de alcanzar la meta, sino también de tenerla y avanzar hacia ella. El proceso de decidir, reservar y organizar alimenta esa emoción positiva desde el primer momento.

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Dos jóvenes amigas, con cabello rubio y vestidas de blanco, se sientan al aire libre sonriendo y compartiendo un momento de felicidad y cercanía bajo la luz del sol.

Además, compartir estos planes con otras personas suma alegría. Contar a la familia o a amigos lo que se quiere hacer, recibir sus recomendaciones o imaginar juntos la experiencia hace que la anticipación sea aún más agradable. Así, la felicidad de planificar se convierte en algo social y compartido.

Claves para planificar sin estrés

Los expertos advierten que hay que diferenciar entre una planificación productiva y quedarse atrapado pensando en el futuro sin actuar. Vigliotti recomienda que los planes estén alineados con los propios valores, para que la anticipación no sea una forma de escapar del presente.

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No hace falta esperar a unas vacaciones lujosas para disfrutar de estos efectos. Programar actividades sencillas y rutinarias puede ser igual de efectivo. Lo importante es reservar momentos, por pequeños que sean, que generen ilusión y permitan visualizar emociones positivas en la vida diaria.