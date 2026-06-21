España

La ciencia confirma que planificar con anticipación puede hacerte más feliz

La evidencia científica demuestra que anticipar unas vacaciones, una celebración o cualquier evento positivo puede aumentar el bienestar

Guardar
Google icon
Primer plano de un calendario o planificador semanal en papel, con filas de días y números. Los días 11 y 12 están resaltados con barras amarillas
Vista cercana de un calendario semanal o planificador, mostrando días y fechas con los fines de semana resaltados en amarillo para una mejor organización.

Sentirse más feliz al planificar unas vacaciones, una cena o cualquier momento positivo es algo que la ciencia respalda. Investigaciones publicadas en ‘Frontiers in Psychology’ y ‘Applied Research in Quality of Life’ muestran que anticipar experiencias agradables activa zonas del cerebro que nos hacen sentir bien, a tal punto que esa expectativa puede ser igual o incluso más placentera que vivir el momento real.

En uno de los estudios citados, se observó con tecnología de imágenes que la corteza prefrontal medial, una parte encargada de pensar en recompensas y en el futuro, se activa mucho más cuando pensamos en experiencias positivas que en situaciones neutras. Esa actividad cerebral va de la mano con una sensación más intensa de bienestar reportada por quienes participaron en la investigación.

PUBLICIDAD

El cerebro responde con felicidad a la anticipación

El funcionamiento del cerebro ayuda a entender por qué planificar nos hace tan felices. Cuando las personas imaginan eventos agradables, como una boda o unas vacaciones, una parte del cerebro relacionada con las recompensas y los objetivos se activa más que si pensaran en actividades normales del día a día, según Frontiers in Psychology.

Esta activación se traduce en una mayor sensación de bienestar. En otras palabras, el placer de esperar algo bueno no es solo una idea: se refleja en cómo reacciona nuestro cuerpo y nuestra mente. Las personas que participaron en estos estudios dijeron sentirse más contentas cuando planeaban algo positivo.

PUBLICIDAD

Otro estudio, publicado en Applied Research in Quality of Life, encontró que quienes preparan unas vacaciones suelen sentirse más felices antes de viajar que después. Además, la diferencia de felicidad entre quienes acababan de volver y quienes no habían viajado era mínima. Por eso, la ilusión previa al evento puede ser más poderosa que el recuerdo posterior.

Ser feliz mientras se planifica

No hace falta organizar grandes eventos para experimentar estos beneficios. De acuerdo con la psicóloga Amy Vigliotti, actividades simples como planear una cena, una clase de ejercicio o un paseo con el perro también generan felicidad anticipada. El bienestar no depende solo de alcanzar la meta, sino también de tenerla y avanzar hacia ella. El proceso de decidir, reservar y organizar alimenta esa emoción positiva desde el primer momento.

Dos jóvenes rubias sentadas al aire libre. Una sonríe a la otra que tiene la mano en la mejilla, con luz brillante a la izquierda y un muro borroso de fondo
Dos jóvenes amigas, con cabello rubio y vestidas de blanco, se sientan al aire libre sonriendo y compartiendo un momento de felicidad y cercanía bajo la luz del sol.

Además, compartir estos planes con otras personas suma alegría. Contar a la familia o a amigos lo que se quiere hacer, recibir sus recomendaciones o imaginar juntos la experiencia hace que la anticipación sea aún más agradable. Así, la felicidad de planificar se convierte en algo social y compartido.

Claves para planificar sin estrés

Los expertos advierten que hay que diferenciar entre una planificación productiva y quedarse atrapado pensando en el futuro sin actuar. Vigliotti recomienda que los planes estén alineados con los propios valores, para que la anticipación no sea una forma de escapar del presente.

No hace falta esperar a unas vacaciones lujosas para disfrutar de estos efectos. Programar actividades sencillas y rutinarias puede ser igual de efectivo. Lo importante es reservar momentos, por pequeños que sean, que generen ilusión y permitan visualizar emociones positivas en la vida diaria.

Temas Relacionados

España-SaludEspaña-NoticiasBienestarSalud Mental

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pastel de calabacín y patata gratinado: una receta con un contraste de texturas llamativo y muy saciante

Es un plato que se prepara al horno y tiene una capa crujiente de queso

Pastel de calabacín y patata gratinado: una receta con un contraste de texturas llamativo y muy saciante

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 21 junio

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 21 junio

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Óscar Casas y Ana Mena rompen tras un año y medio de relación: de protagonizar una película a no acudir juntos a los Goya

Personas cercanas a la pareja han confirmado a Javi Hoyos el fin de su historia de amor

Óscar Casas y Ana Mena rompen tras un año y medio de relación: de protagonizar una película a no acudir juntos a los Goya

Subastan un centro comercial en Barcelona que nadie quiere: situado en una de las zonas más turísticas de la ciudad, pero con una “degradación importante”

La propiedad de Mercasa salió a subasta por 27,5 millones de euros, pero fue descendiendo hasta los 18,5 sin que ninguna entidad hiciera una oferta

Subastan un centro comercial en Barcelona que nadie quiere: situado en una de las zonas más turísticas de la ciudad, pero con una “degradación importante”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez ya no podrá acompañar a Pedro Sánchez en sus viajes oficiales al extranjero tras la retirada de su pasaporte: de Bruselas a las futuras cumbres

Begoña Gómez ya no podrá acompañar a Pedro Sánchez en sus viajes oficiales al extranjero tras la retirada de su pasaporte: de Bruselas a las futuras cumbres

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El PP considera “lógica” la reacción policial contra el juez Peinado y admite que el juicio contra Begoña Gómez podría acabar sin condena

Los colombianos en España se movilizan de forma masiva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: “La gente está muy motivada”

La Policía afea al juez Peinado su “valoración especulativa” sobre los escoltas de Begoña Gómez y reivindica su “absoluta imparcialidad”

ECONOMÍA

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Los alimentos que más se han encarecido en el último año: las legumbres verdes lideran las subidas con un alza del 16%

Jubilarse más tarde y cobrar menos pensión: los autónomos ingresan 670 euros menos al mes que los asalariados

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

DEPORTES

El espejismo de las estadísticas: por qué España empató contra Cabo Verde y goleó a Arabia Saudí con números casi idénticos

El espejismo de las estadísticas: por qué España empató contra Cabo Verde y goleó a Arabia Saudí con números casi idénticos

Mikel Oyarzabal y sus 30 minutos dorados que recuperaron a España

Luis de la Fuente y Mikel Oyarzabal, tras el partido contra Arabia Saudí en el Mundial 2026: “Esta reacción es lógica”

Vídeo resumen: así fueron los cuatro goles de España contra Arabia Saudí en la primera victoria en el Mundial 2026

Así te hemos contado la holgada victoria de España ante Arabia Saudí durante el segundo duelo en el Mundial