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Lundgaard triunfa en Road America y Palou acaba cuarto

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Houston (EE.UU.), 21 jun (EFE).- El danés Christian Lundgaard (Arrow McLaren) triunfó este domingo en el GP de Road America de la IndyCar, una prueba en la que el español Álex Palou (Chip Ganassi) terminó en la cuarta plaza tras salir desde la pole.

En Elkhart Lake (Wisconsin), Lundgaard celebró la segunda victoria de su temporada en la IndyCar y ganó por delante de David Malukas (Team Penske) y Kyffin Simpson (Chip Ganassi).

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El danés se quedó con el triunfo pese a tener un accidente que lo obligó a sustituir el alerón delantero de su monoplaza.

Fue la tercera victoria de su carrera en la IndyCar, todas llegadas en circuitos urbanos.

Palou mantuvo el liderato de la carrera en el tramo inicial, pero sus opciones se diluyeron cuando sufrió una penalidad por superar el límite de velocidad en su salida de 'box'.

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A pesar de eso, el catalán, cuádruple campeón de la IndyCar, sigue como líder del campeonato. EFE

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