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Pape Thiaw confirma que Senegal tiene "problemas" con las primas económicas

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East Rutherford, 21 jun (EFE).- El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, confirmó este domingo que los jugadores del combinado senegalés tienen "problemas" con las primas económicas a percibir por parte de la federación de fútbol de ese país africano.

"Es real, sí. Tenemos algunos problemas con las primas. Pero yo, el staff técnico y la federación nos concentramos en el partido de mañana", expresó el entrenador de Senegal en rueda de prensa previa al partido del lunes frente a Noruega en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

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Según adelantaron varios medios especializados en deporte africano, la expedición de la selección senegalesa se ha encontrado con problemas extradeportivos como primas económicas sin cobrar en la plantilla, instalaciones del campamento base en un estado mejorable o la ausencia del chef de comida del grupo.

El principal foco de los problemas, según portales como Sport News Africa, ha sido el impago de las primas a los jugadores correspondientes a la Copa Africana de Naciones y a la clasificación para este Mundial.

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Pape Thiaw, técnico de los Leones de Teranga, también atravesó una situación excepcional, con otros problemas con su contrato en los últimos meses.

"Ya se arregló, pero ha llevado demasiado tiempo. Nunca ha sido un problema de dinero, sino de principios y de respeto. Hay cosas que se han hecho mal y tarde. Pero una vez que llevo la camiesta de mi país, olvido todo lo que tiene a ver con el contrato", afirmó el entrenador senegalés.

Tras perder en su debut 3-1 ante la Francia de Mbappé, el combinado africano se enfrentará a otro delantero temible: Erling Haaland.

"Es un equipo muy fuerte ofensivamente y físico. No habrá plan anti Haaland, sino plan anti Noruega. Ya no tenemos margen de error", agregó Thiaw.

El técnico de Senegal también anunció la incorporación a la expedición de un analista de video porque, en las pausas de hidratación, "hay que aprovechar para mostrar imágenes a los jugadores".

Senegal necesita sumar como mínimo un empate ante Noruega o quedaría prácticamente eliminado, con cero puntos y un 'goal average' negativo de, como mínimo, tres goles. EFE

(foto)

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