4-2. El Igualada empata la final y la OK Liga se decidirá en el quinto partido

Igualada (Barcelona), 21 jun (EFE).- El Igualada Rigat volvió a imponerse este domingo al Hockey Club Liceo por 4-2 en el cuarto encuentro de la final y forzó el quinto y definitivo partido, que decidirá el campeón de la OK Liga.

Cuando parecía al borde del precipicio tras las contundentes derrotas sufridas en A Coruña, que habían dejado al Liceo a una sola victoria de su noveno título liguero, el conjunto arlequinado ha sido capaz de darle la vuelta al guion de la serie.

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Ahora, el desenlace se trasladará de nuevo al Palacio de los Deportes de Riazor, donde el próximo martes (20:30 horas) ambos equipos se jugarán el título a una sola carta.

Empujado por un Les Comes lleno hasta la bandera, el Igualada salió decidido a alargar la final. Con Matías Pascual como gran referente, el veterano argentino, a sus 36 años, firmó un doblete que permitió a los locales tomar la iniciativa en los primeros compases.

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Pero el Liceo volvió a demostrar por qué ha sido uno de los equipos más regular de la temporada. Nil Cervera recortó distancias antes del intermedio y, ya en la segunda mitad, el capitán 'Dava' Torres estableció el empate. Eran los mejores momentos del conjunto gallego, que arrinconó al Igualada y llegó a rozar la remontada.

Sin embargo, cuando más sufría el equipo catalán, apareció Marc González. Una brillante acción individual devolvió la ventaja a los locales con el 3-2 y cambió por completo la dinámica del encuentro. Apenas tres minutos después, el propio González amplió la renta con el 4-2 y desató la euforia en Les Comes.

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A partir de ahí, el Igualada supo gestionar su ventaja con madurez. Una defensa intensa y la seguridad de Arnau Martínez bajo palos neutralizaron los intentos del Liceo, que ya no encontró la forma de volver al partido.

El conjunto arlequinado queda a solo una victoria de conquistar la sexta Liga de su historia, veintinueve años después de la última, y culminar así una de las grandes historias de la temporada tras eliminar al Barça en semifinales.

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- Ficha técnica:

4 - Igualada Rigat: Martínez; Llanes, Pascual (2), Ruano, Carol (1), -cinco inicial-, González (2), Roma, Cardil, Cañadillas y Marqués (p.s).

2 - Hockey Club Liceo: Roca; Cervera (1), Carballeira, Torres (1), Saavedra, -cinco inicial-, Xaus, Copa, Soares, Pérez y Rodríguez (p.s).

Goles: 1-0, min.2: Matías Pascual. 2-0, min.4: Matías Pascual. 2-1, min.13: Nil Cervera. 2-2, min.29: ‘Dava’ Torres. 3-2, min.33: Marc González. 4-2, min.36: Marc González.

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Árbitros: David Cantos y Alberto Pérez. Mostraron tarjeta azul a Biel Llanes por parte del Igualada Rigat.

Incidencias: Cuarto partido de la final de la OK Liga disputado en el Complejo Deportivo de Les Comes de Igualada (Barcelona). EFE

avm/jl