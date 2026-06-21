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Mbappé: "Sé que Messi va a marcar goles"

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Redacción Deportes, 21 jun (EFE).- El delantero francés Kylian Mbappé se refirió este domingo al pulso que mantiene con Lionel Messi por convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, aunque reconoció que el argentino es mejor.

"Ya sabía que Messi iba a seguir marcando goles. Siempre lo hace. Él va por delante y yo voy por detrás. Yo seguiré marcando para ayudar a mi selección a llegar lo más lejos posible", afirmó Mbappé en una rueda de prensa en Filadelfia (Estados Unidos) previa al duelo de este lunes frente a Irak.

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"Cuando marcas goles tienes más opciones de llegar lejos, y yo quiero ganar el Mundial", añadió.

Messi firmó un 'hat-trick' en su estreno en el Mundial e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 16 dianas, mientras que Mbappé suma 14 tras un doblete frente a Senegal.

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"Está claro que Messi es el mejor del mundo, también Cristiano. Durante 16 años ha demostrado la calidad extraordinaria que tiene. Yo solo intento hacer lo que sé hacer: mostrar mi calidad en el mayor escenario posible y ayudar a mi selección", dijo el galo.

El partido contra Irak será el número 100 de Mbappé con la selección francesa, un hito que consideró "histórico".

"No hay nada más grande que la selección nacional. Llegar a 100 partidos es algo histórico, más aún si sucede en un Mundial. Va a ser un partido especial para mí, pero necesitamos ganar para clasificarnos. Lo tengo muy claro", aseguró.

Francia e Irak se enfrentarán a partir de las 17.00 hora local (21.00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. EFE

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