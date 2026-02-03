Espana agencias

Junts confirma que votará en contra del 'escudo social' por ser "injusto" con el pequeño propietario

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado que su partido votará en contra del nuevo real decreto ley de 'escudo social' que incluye, entre otras cuestiones, la prórroga de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un 'fondo buitre' y del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.

Nogueras ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez intentó colar la semana pasada en un mismo decreto las pensiones con "el tema de las okupaciones", pero desde su formación no se "comieron el sapo" pese al "chantaje, las presiones y las mentiras" del Ejecutivo. "El Gobierno español ha tenido que rectificar", ha resaltado.

No obstante, la portavoz de Junts ha anunciado en un vídeo publicado en 'Instagram' que, tras leer "la letra pequeña", votarán en contra de prorrogar las medidas sobre la moratoria antidesahucios al entender "que no sólo no soluciona el problema, sino que es injusta", por lo que el decreto del Ejecutivo previsiblemente no saldrá adelante en la Cámara Baja.

"El coste de este escudo social, del que tanto se llenan la boca las llamadas izquierdas españolas, lo está pagando el pequeño propietario y los vecinos", ha reprochado.

Junts, eso sí, ya había garantizado su apoyo al decreto ley específico de las pensiones.

EuropaPress

