España expresa su pésame a Filipinas por el naufragio mortal de un ferri al sur del país

Madrid, 3 feb (EFE).- El Gobierno de España ha expresado en la noche de este lunes su "más sentido pésame" al pueblo y al Gobierno de Filipinas por las víctimas del naufragio del ferry MV Trisha Kerstin 3, que tuvo lugar el pasado 26 de enero en el sur del país y que se ha cobrado la vida de al menos 29 personas.

"España se solidariza con todas las personas afectadas y acompaña a Filipinas en estos difíciles momentos", continúa el mensaje de pésame del Gobierno, difundido en la cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores en la red social X.

El hundimiento se produjo el lunes 26 de enero alrededor de la 1:50 hora local (17:50 GMT del domingo) a aproximadamente 2,75 millas náuticas al noreste de la isla Baluk-Baluk, en la provincia insular de Basilán, frente a la costa suroccidental de la isla de Mindanao.

El ferri se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región meridional de Mindanao, con alrededor de 350 personas a bordo.

Todavía no se han revelado las causas del incidente, y se apunta a que pueda haberse debido a problemas técnicos. EFE