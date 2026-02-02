Espana agencias

El TS pide informe médico después de que Koldo haya pedido declarar por videoconferencia en la vista previa al juicio

El Tribunal Supremo (TS) ha pedido a los servicios médicos de la cárcel de Soto del Real (Madrid) que le remitan un informe sobre el estado de salud del exasesor Koldo García antes de decidir si puede asistir por videoconferencia a la vista del próximo 12 de febrero en la que se abordarán las cuestiones preliminares al juicio por la compra de mascarillas durante la pandemia.

En una providencia, recogida por Europa Press, la Sala Segunda del alto tribunal se dirige al centro penitenciario --al que da un plazo de 24 horas-- después de que la defensa de Koldo haya presentado un escrito en el comunican "problemas de salud y lesiones" por parte del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos.

Cabe recordar que, de cara al juicio por la presunta trama de mascarillas, la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares pidieron al magistrado que acordara el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el riesgo de fuga que apreciaban por las altas penas reclamadas. El instructor les dio la razón y envió a los dos a la cárcel de Soto del Real el pasado 27 de noviembre.

En esa misma providencia, el Supremo levanta la limitación para el visionado de las grabaciones de las declaraciones prestadas en el 'caso Koldo' en el alto tribunal teniendo en cuenta el momento procesal actual.

Este mismo lunes, el instructor del caso en el alto tribunal ha enviado a la Audiencia Nacional la investigación sobre presuntos amaños en obra pública por la que investigaba a Ábalos, Koldo y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

