Espana agencias

Antonio Hernando admite que su reunión con Leire Díez fue para hablar de la 'policía patriótica' contra Sánchez

Guardar

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha declarado como testigo este lunes que solo tuvo una reunión con Leire Díez y que trató de la documentación que la exmilitante del PSOE y el también investigado Javier Pérez Dolset tenían de la llamada 'policía patriótica' contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo han explicado este lunes fuentes jurídicas a Europa Press, que han añadido que Hernando ha asegurado que esos policías hacían un seguimiento de la familia de Sánchez antes de que accediera a la Presidencia del Gobierno.

Esas mismas fuentes han indicado que, en su declaración --que ha durado aproximadamente una hora--, el dirigente ha señalado que no recuerda si la reunión coincidió con los cinco días de reflexión de Sánchez en abril de 2024.

Hernando ha apuntado que también acudió Ion Antolín, ex secretario de Estado de Comunicación y exdirector de Comunicación del PSOE, a dicho encuentro. Además, ha insistido en que la 'policía patriótica' tenía información de la familia del presidente del Gobierno.

Cabe recordar que Pérez Dolset precisó en su declaración como investigado el pasado 17 de noviembre que en una de las dos reuniones en la que participó el empresario estuvo presente Hernando, que en aquellas fechas era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Tras la testifical de Hernando, ha entrado a declarar como testigo el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán. Ambas comparecencias, que estaban previstas que comenzasen a partir de las 10.30 horas, se han retrasado por la ausencia por motivos médicos de la abogada de uno de los investigados.

El secretario de Estado ha sido el primer testigo en llegar, hacia las 8.55 horas, mientras que Cerdán ha entrado en los juzgados de Plaza de Castilla sobre las 10.30 horas.

DÍEZ DIJO QUE EL PAPEL DE HERNANDO NO ERA "ACCESORIO"

El juez Arturo Zamarriego investiga a Díez, Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntamente buscar información comprometida de guardias civiles, fiscales y jueces a cambio de favores.

En este sentido, el juez indaga si la exmilitante socialista lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" de instituciones estatales con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Por su parte, Díez enmarca las conversaciones incluidas en la causa en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.

Sobre Hernando, la exmilitante socialista señaló, un día después de su declaración como investigada, en una entrevista en 'Telecinco', que estuvo en la reunión mucho más de 20 minutos, aunque se fue antes de que finalizara.

Al ser preguntada sobre cuál fue el papel de Antonio Hernando, la exmilitante socialista ha respondido que "claro" que tiene un papel y éste "no fue accesorio".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Entidades recurren a la Audiencia de Barcelona el archivo de la querella contra Mossos por usar gas pimienta

Entidades recurren a la Audiencia

Llaman a la cuestión a Feijóo en la comisión del Congreso de la dana por insistir en ETA y Otegi en su debate con Bildu

Llaman a la cuestión a

Podemos eleva sus requisitos y quiere acabar con los CIE si el PSOE retoma el traspaso migratorio a Cataluña

Podemos eleva sus requisitos y

El Supremo avala que la Autoridad Catalana de Competencia prohíba contratos públicos a empresas sancionadas

El Supremo avala que la

El PSOE exige a Feijóo que condene el insulto de una concejala del PP a Sánchez en un mitin en Aragón

La oposición demanda al principal dirigente del PP una postura clara ante las descalificaciones dirigidas al jefe del Ejecutivo durante un acto público, tras recibir críticas por supuestamente tolerar comportamientos ofensivos, mientras la responsable implicada se disculpó públicamente

El PSOE exige a Feijóo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen al sexto fugitivo de

Detienen al sexto fugitivo de la lista de ‘Los 10 más buscados’: Julián Herrero Nieto, reclamado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

El Supremo deja en manos de la Audiencia Nacional la investigación todavía abierta del caso Koldo tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado

Comparecencia de Feijóo en la Comisión del Congreso sobre la DANA: el líder del PP dice que “no tenía autoridad” sobre las decisiones de Mazón

Mujer, de 29 años y sin juristas en la familia: el perfil más común entre las juezas y jueces que componen la última promoción de la Carrera Judicial

La Justicia investigará si hubo maltrato animal en el caso de un caballo de la Policía Nacional que fue sacrificado por recibir tarde el tratamiento

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 2 febrero

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 2 de febrero

DEPORTES

La extenista que narra su

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia