Goikoetxea (Podemos) reclama la aplicación integral de la ley de vivienda y prohibir los usos turísticos

Durante un acto en Jaca, localidad donde el acceso a la vivienda plantea serios retos para la población local, María Goikoetxea ha puesto el foco sobre la proliferación de alojamientos turísticos como factor que limita las posibilidades habitacionales de quienes residen y trabajan todo el año en la zona. La candidata de Podemos Alianza Verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha urgido a la prohibición de los alquileres turísticos y a la ampliación de la oferta de inmuebles asequibles y públicos para la población residente, según el medio Europa Press.

Goikoetxea, acompañada en el acto por el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha presentado este domingo en Jaca las principales propuestas de su formación en materia de vivienda. Europa Press detalló que entre los ejes destacados del programa figura la aplicación integral de la ley de vivienda, con el objetivo de garantizar el acceso a inmuebles en condiciones justas y frenar las dinámicas especulativas que impiden a los habitantes del territorio hacerse con una vivienda.

La prohibición de alojamientos de uso turístico figura como una de las medidas principales defendidas por Goikoetxea en el acto, al considerar que este tipo de explotación inmobiliaria facilita el aumento de los alquileres de temporada y reduce significativamente la disponibilidad para quienes residen todo el año. "Vemos cómo este modelo de turismo lo que ha fomentado es esos alquileres de temporada lo que dificulta enormemente que la gente que vive y que trabaja aquí durante todo el año pueda acceder a la vivienda", declaró la líder regional de Podemos Alianza Verde, según publicó Europa Press.

Durante la presentación en Jaca, Goikoetxea estuvo acompañada por el candidato por Huesca, José Ángel Pérez Marcuello, el número dos de la lista por Zaragoza, Ricard Mitjana, y la exdiputada Marta de Santos, así como por otros dirigentes de la agrupación. Los representantes de Podemos Alianza Verde reclamaron dotar de mayores recursos públicos y herramientas legales a los municipios para gestionar el parque de viviendas, restringir los usos turísticos y propiciar alternativas asequibles para las personas que viven en el territorio.

Por su parte, el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, respaldó la defensa del Pirineo aragonés frente a proyectos que, a su juicio, amenazan con deteriorar el entorno. Uralde se refirió de modo específico al teleférico por Canal Roya, considerado por él como un riesgo para la conservación local, tal y como informó Europa Press. Hizo un llamamiento para retomar y acelerar la declaración del Parque Natural de Anayet Partacua y abogó por priorizar la búsqueda de soluciones que respondan a las necesidades de vivienda del Pirineo, concentrando recursos y políticas en favorecer alternativas accesibles para la población permanente.

Las intervenciones de los candidatos y del coordinador federal pusieron en el centro la preocupación por el impacto que el crecimiento del alquiler turístico representa para la cohesión social y la estabilidad económica en municipios del Alto Aragón, especialmente en zonas con fuerte atractivo turístico donde la transformación de viviendas residenciales en alojamientos de corta estancia modifica el mercado local y encarece el acceso a la vivienda. Europa Press reportó que la formación ha adoptado un posicionamiento firme en la defensa de políticas públicas que frenen la especulación inmobiliaria y prioricen los intereses de quienes viven y desarrollan su vida laboral en la región.

La iniciativa de Podemos Alianza Verde se produce en el contexto de la campaña electoral para los comicios autonómicos del 8 de febrero en Aragón, donde la vivienda figura entre los temas principales del debate político. La propuesta de aplicar de forma integral la ley de vivienda toma como referencia la necesidad, según la agrupación, de implementar normas que empoderen a los ayuntamientos y bloqueen la expansión de modalidades de alojamiento consideradas incompatibles con las necesidades del tejido local, informó el medio de comunicación.

Además de las voces de Goikoetxea y López de Uralde, otros miembros de la formación recalcaron que el acceso a la vivienda constituye una de las demandas más repetidas en el Pirineo aragonés, debido a las particularidades de la demanda turística y a la insuficiencia de oferta asequible para los residentes. Durante el acto, los representantes insistieron en que la aplicación estricta de la legislación existente y la prohibición del uso turístico de las viviendas forman parte de una estrategia más amplia enfocada a lograr que quienes desarrollan su vida en el territorio cuenten con mayores garantías habitacionales.

El medio Europa Press subrayó que la coalición enfatiza la necesidad de políticas activas y urgentes orientadas a blindar el acceso a la vivienda para los habitantes locales y evitar los efectos negativos derivados de la turistificación en los municipios aragoneses. La organización considera prioritario intervenir sobre la dinámica del mercado inmobiliario en las áreas de mayor presión por parte del turismo, para asegurar que el desarrollo económico y social no repercuta negativamente en los derechos básicos de residencia de la población del Pirineo y otras zonas de la comunidad autónoma.